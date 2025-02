Stefanie Ehl aus Montabaur ist 52 und Studentin. Mit 50 beschloss sie über das Thema "Künstliche Intelligenz in der Unternehmenskommunikation" eine Masterarbeit zu schreiben. Ihr Fernstudium absolviert sie am "Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz" (DFKI) in Saarbrücken.