Jung bleiben mit Yoga: Mit diesen Übungen halten Sie sich fit

Yoga ist derzeit der neue Anti-Aging Trend. Regina Saur zeigt Yoga-Übungen, mit denen man gesünder alt werden kann.

Übung 1: Super Brain Yoga

So geht's: Ausgangsposition ist ein hüftbreiter Stand. Dann mit dem rechten Zeigefinger und Daumen das linke Ohrläppchen umfassen. Das gleiche dann mit dem linken Zeigefinger und Daumen mit dem linken Ohrläppchen. Durch den Druck auf das Ohrläppchen werden die Akupunkturpunkte aktiviert und das bei den gegenüberliegenden Gehirnhälften. Mit der Einatmung, soweit es geht, in die Hocke gehen und mit der Ausatmung wieder nach oben kommen. Die Finger bleiben immer an den Ohrläppchen

Wiederholungen: Diese Übung täglich ca. 10 Mal wiederholen

Wirkung: Diese Übung trainiert das Gehirn

Übung 2: Gehen im Stehen mit diagonaler Armbewegung

So geht's: Das rechte Knie anheben und gleichzeitig den linken Arm haben, das immer abwechselnd im Atemrhythmus ca. 10 Mal. Steigerung: Beim Anheben des rechten Knies die linke Handfläche auf den Oberschenkel drücken und den Oberschenkel gegen das Knie. Auf der anderen Seite wiederholen und das ebenfalls 10 Mal mit jedem Arm und Bein machen.

Wiederholungen: Diese Übung täglich ca. 10 Mal wiederholen

Wirkung: Diese Übung ist ebenfalls ein Gehirntraining, aber vor allem kräftigt und mobilisiert sie die Arm-und Beinmuskulatur und bringt den Kreislauf in Schwung

Übung 3: Fersen-Zehenheben mit oder ohne Stuhl

So geht's: Hüftbreit vor einen Stuhl (oder ohne Stuhl) aufstellen. Das Gesäß anspannen, das Steißbein runter- und das Schambein hochschieben. Dabei die Oberschenkel zueinanderziehen und bei der Einatmung die Fersen anheben. Diese Spannung für einige Sekunden halten. Die gesamte Beinmuskulatur wird dabei fantastisch gekräftigt und auch der Beckenboden. Senken Sie die Fersen und heben Sie mit der nächsten den Fußballen an und halten Sie auch das einige Sekunden. Dabei werden die Waden und die Beinrückseiten gedehnt und z.B. einem Fersensporn vorgebeugt. Wiederholen Sie diesen Wechsel Zehen und Fersenheben ca. 10 Mal.

Wiederholungen: Diese Übung täglich ca. 10 Mal wiederholen.

Wirkung: Diese Übung trainiert die Beine, die Balance und den Beckenboden.

Übung 4: Schulterkreisen mit Daumen hoch und Daumen runter

So geht's: Ausgangsposition ist ein hüftbreiter Stand. Einatmen, beide Arme mit Daumen hoch zur Seite ausstrecken und mit gestreckten Armen beide Fäuste mit Daumen hoch zusammenführen.

Wiederholungen: Diese Übung täglich ca. 10 Mal wiederholen.

Wirkung: Mit dem Daumen hoch mobilisieren und kräftigen wir die offene Schulterposition. Aber wenn wir den Arm nach hinten, hinter den Körper führen, muss sich die Schulter nach vorne Drehen der Daumen geht nach hinten. Deshalb die Kreise mit Daumen runter genau umgekehrt machen.

Im Studio: Regina Saur, SWR Sportredaktion