Hustensaft aus Spitzwegerich und Gundermann

Dieser Hustensaft hilft besonders bei Bronchitis. Er ist schleimlösend und hilft auch bei hartnäckigem, trockenem Reizhusten.

Zutaten

2 EL klein geschnittene Spitzwegerich-Blätter

2 EL klein geschnittener Gundermann

100 ml flüssiger Honig

Außerdem:

1 Brettchen

Messer

1 Marmeladenglas

Zubereitung

1. Frische, klein geschnittene Spitzwegerich-Blätter werden zusammen mit kleingeschnittenem Gundermann in dünnflüssigem Honig in einem Marmeladenglas angesetzt und an einem warmen Platz ziehen gelassen. Dabei muss man das Glas immer mal wieder auf den Kopf stellen. Nach mehreren Tagen abseihen oder samt der Blätter bei Husten einnehmen.

Anwendung: mehrmals täglich einen Teelöffel

Hilft bei: Husten, hartnäckigem und trockenem Reizhusten, starker Bronchitis und Asthma. Ist Schleimlösend!

