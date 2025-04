Handy verloren - Das sollten Sie jetzt tun!

per Mail teilen

Das Handy ist weg - Wir verraten was Sie jetzt tun sollten! Hier ein paar wichtige Tipps.

Sicher selber anrufen von einem anderen Telefon aus

Wer sein Smartphone nicht mehr findet, sollte es erstmal anrufen und klingeln lassen. Vielleicht ist es ja nur in die Sofaritze gerutscht. Das geht auch, wenn der Ton aus ist, denn oft vibriert das Gerät und macht so auf sich aufmerksam.

Smartphone orten

Kommen Sie mit diesem "Hausmittel" nicht weiter, kann das Handy geortet werden. Die Position wird auf einer Karte auf dem Laptop oder PC anzeigt.

Das geht bei Android-Smartphones über die Seite www.android.com/find

bei iPhones unter www.icloud.com und dann unter iPhone-Suche.



In beiden Fällen bekommt man die Position des Geräts auf einer virtuellen Karte angezeigt.

Voraussetzung ist, dass auf dem Android-Gerät die Standortermittlung und "Mein Gerät finden" bzw. beim iPhone die Ortungsdienste und in den Einstellungen "Meiniphone suchen" aktiviert sind. Außerdem muss das Gerät eingeschaltet und online sein. Bei iPhones gibt es auch die Möglichkeit, ein iPhone zu orten, obwohl der Akku vielleicht ausgefallen ist. Dazu muss aber in den Einstellungen aktiviert sein, dass das Gerät kurz vor dem Ausschalten seine letzte Position an Apple sendet. Dann wird einem auf der Karte diese letzte Position angezeigt.

Handy auch aus der Ferne sperren oder löschen

Dies ist über die Smartphone-Ortung möglich. Die Daten sind damit allerdings unwiederbringlich gelöscht. Daher sollte Sie dies nur machen, wenn Sie wirklich sicher sind, dass es in falsche Hände gefallen ist. Dann kann man bei Android-Smartphones auf www.android.com/find auf "Daten von Gerät löschen" und beim iPhone auf www.icloud.com auf dem Punkt auf "iPhone löschen" klicken. So werden die Inhalte der Geräte gelöscht.

Weitere Tipps zur Vorsorge gegen Diebstahl

Man sollte auf jeden Fall regelmäßige Updates machen, denn schließlich speichert ein Smartphone heute das halbe Leben: Termine, Adressen, Fotos, E-Mails und vieles mehr. Was das bedeutet, wenn die Daten alle weg sind, merkt man meistens erst, wenn es zu spät ist. Ein Backup kann automatisiert werden. Dazu können Sie beispielsweise eine Cloud nutzen, in die automatisch Backups gespeichert werden. Beim iPhone sind Sicherungen in der iCloud sogar voreingestellt, allerdings muss dafür eventuell Speicherplatz auf der Cloud gekauft werden.

Bildschirmsperre einrichten

Sie finden die Funktion bei den Geräteeinstellungen unter dem Punkt "Sicherheit". Wählen Sie einen Code mit mindestens sechs Stellen.

SIM-Karten PIN nicht deaktivieren

Sonst kann jede*r die Karte in ein anderes Handy stecken und auf Ihre Kosten telefonieren.

Wichtige Informationen notieren

Zugangsdaten zum Google-Konto plus Backup-Code

IMEI-Nummer (eindeutige Identifikationsnummer des Gerätes): Wird angezeigt, wenn Sie *#06# wählen.

Zentraler Kartensperrdienst: 116 116, oder aus dem Ausland: +49 30 4050 4050.

SIM-Kartennummer: Diese brauchen Sie eventuell zum Sperren der Karte.

Im Studio: Andreas Reinhardt, Multimedia-Redakteur