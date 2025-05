Übungen für bewegliche Hände

per Mail teilen

Wir alle haben unsere Hände im Alltag permanent im Einsatz - bei der Arbeit oder im Haushalt. Diese Übungen helfen, Ihre Hände und Unterarme beweglich zu halten und kräftigen Ihre Finger.

Übung 1: Fingerspiel für mehr Beweglichkeit

1. Nehmen Sie einen Haushaltsgummi für die Übungen zur Hand.

2. Wickeln Sie diesen Gummi am Daumen, Zeigefinger und am kleinen Finger um den Finger, damit der Gummi nicht rutscht.

3. Ziehen Sie die Finger auseinander und wieder zusammen und kräftigen Sie so die Außenseite der Hände und Finger.

4. Lassen Sie dabei den Unterarm locker, nicht verkrampfen.

5. Pro Seite insgesamt 2x á 15-20 Wiederholungen durchführen.

Ziel: Diese Übung hilft, die Koordination in den Fingern zu fördern und die Beweglichkeit zu verbessern. Zusätzlich können Sie mit dieser Übung auch die Konzentration verbessern.

Übung 2: Rotation der Handgelenke

1. Bilden Sie mit beiden Händen eine Faust und halten Sie die Arme im 90 Grad Winkel.

2. Dann Handgelenke behutsam mit einer kreisförmigen Bewegung nach außen rotieren.

3. Wiederholen Sie die Übung in umgekehrter Richtung.

4. 2 x 15 - 20 Wiederholungen pro Seite durchführen.

Ziel: Diese Übung hilft, die Durchblutung der Handgelenke zu verbessern und stärkt Handgelenke und Unterarme.

Übung 3: Dehnung der Unterarme

1. Strecken Sie einen Arm im 90 Grad Winkel vom Körper in die Länge Drehen Sie den Arm so, dass die Handinnenfläche Richtung Himmel zeigt.

2. Bei gestrecktem Arm die Hand mit der anderen Hand Richtung Körper ziehen, bis Sie ein Dehngefühl im Unterarm spüren.

3. 2 x 20 – 30 Sekunden pro Seite durchführen.

Ziel: Eine optimale Übung und Dehnung, um die Unterarme zu entspannen. Sie ist ideal für die bessere Durchblutung der Unterarme und zur Lockerung der Muskulatur.

Im Studio: Stephan Müller, Sporttherapeut