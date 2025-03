Übungen für eine bewegliche Hüfte

Eine bewegliche und kräftige Hüftmuskulatur sorgt für eine gute Körperhaltung. Wer sich viel bewegt, kann Schmerzen in der Hüfte reduzieren und die Stabilität in den Beinen verbessern.

Übung 1: Mobilisation der Hüfte

Arme und Beine pendeln gegengleich. Oberkörper aufrecht halten und die Schwingung im Bein beibehalten. Bewegung wie bei einer Pendeluhr durchführen. Eine Minute mit dem linken Bein und mit dem rechten Arm pendeln, danach die Seite wechseln. Diese Übung lockert die Muskulatur und verbessert die Stabilität im Standbein.

2–3 Wiederholungen pro Seite und die Bewegung jeweils eine Minute durchführen.

Übung 2: Beinmuskulatur kräftigen

Rechtes Bein nach vorne nehmen. Das vordere Bein leicht vom Boden abheben und dann wieder mit Dynamik aufsetzen und wieder vom Boden kurz abheben. Mit dieser Übung verbessern Sie die Reaktionsfähigkeit im Oberschenkel und steigern die Durchblutung in den Beinen.

Die Abfolge sehr schnell über 10 – 20 Sekunden wiederholen. Danach die Seite wechseln und die Abfolge auf der anderen Seite wiederholen.

Übung 3: Hüftmuskulatur dehnen

Beide Beine parallel ausrichten. Gerne mit einer Hand an einem festen Gegenstand halten. Ein Bein 90 Grad anwinkeln und den Fußknöchel auf das Knie ablegen. Oberkörper bleibt gerade und leicht in die Knie gehen, bis Sie ein Ziehen im Gesäß spüren. Diese Übung reduziert Schmerzen in Hüfte und Rücken und verbessert die Beweglichkeit und Durchblutung in der Hüfte.

20–30 Sekunden halten und dann die Seite wechseln. 2–3 Wiederholungen.

Im Studio: Stephan Müller, Sporttherapeut