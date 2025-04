SWR3-Radiojournalistin und studierte Filmwissenschaftlerin Rebekka de Buhr hat einige Streamingtipps für gute Laune parat, die unter dem charmanten Motto "Liebeschaos" stehen.

Tipp 1

SWR Mein Liebhaber, der Esel & ich Veröffentlichungsdatum: 2020 Laufzeit: 95 Minuten Genre: Französische Komödie Sendezeit: ARD Mediathek

Darum geht's:

Vom Liebhaber versetzt, begibt sich eine Lehrerin auf eine einsame Trekking-Tour mit einem Begleit-Esel. Das störrische Tier fordert ihre ganze Geduld. Fördert ganz nebenbei jedoch völlig neue, erfrischende Erkenntnisse über das Leben und die Liebe. Seit langem freut Lehrerin Antoinette (Laure Calamy) sich auf die Ferien mit ihrem heimlichen Geliebten Vladimir (Benjamin Lavernhe), dem attraktiven Vater einer ihrer Schülerinnen. Vom Liebhaber wird sie brüsk versetzt, als dessen Ehefrau mit der Familie eine Woche zum Wandern will. Kurz entschlossen reist Antoinette gleichfalls in den Nationalpark der Cevennen. Ahnungslos hat sie für ihre Trekking-Tour einen Begleit-Esel gebucht. Das Grautier namens Patrick präsentiert sich dann auch als denkbar störrisch, andererseits erweist es sich als ziemlich geduldiger Zuhörer. Auf einsamen Trampelpfaden durch malerische Naturkulissen gerät für Antoinette der Weg zum Ziel. Sowie zur Quelle ganz neuer, erfrischender Erkenntnisse. Als Vladimir samt Familie schließlich auftaucht, werden die Liebeskarten radikal neu gemischt. Patrick erträgt das alles naturgemäß mit stoischer Ruhe…

Tipp 2

dpa Bildfunk picture alliance/dpa/ZDF | Norman Keutgen Späti Veröffentlichungsdatum: 2025 Laufzeit: 8 Folgen á 25 Minuten Genre: Comedy Sendezeit: ZDF Mediathek

Darum geht's:

Gibt es eine bessere Arena, um den Zeitgeist und die Alltagsprobleme der unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten zu beobachten, als den Späti? Ein Mikrokosmos auf 44 Quadratmetern Ladenfläche zwischen Kita, Immobilienverwaltung, Dönerbude und Fetisch-Club mittendrin in der Kultur- und Partymetropole Berlin. Für Fred (Wilson Gonzalez Ochsenknecht) ist sein Lieblings-Späti wie ein zweites Zuhause. Eines Tages muss der Besitzer jedoch kurzfristig in die Türkei reisen und seine Tochter Aylin (Gülseren Erkut) soll sich auf die Schule konzentrieren. Freds zweites Wohnzimmer steht plötzlich auf dem Spiel – und ihm wird klar, dass er selbst tätig werden muss. Wie schwer kann es schon sein, ein paar Tage hinter der Späti-Theke zu stehen? Die unerwartet erlangte Verantwortung bringt Fred jedoch schnell an seine Grenzen und er kann jede Hilfe gebrauchen. Schließlich stehen nicht nur die verschiedensten Stammkunden und skurrilsten Späti-Gäste bei ihm auf der Matte, sondern auch Hausbesitzerin Frau Gröner (Isabell Polak) – und der ist jedes Mittel recht, um den Späti aus dem Haus zu bekommen.

Tipp 3

Netflix / The Life List Morgen kommt ein neuer Himmel Veröffentlichungsdatum: 2025 Laufzeit: 120 Minuten Genre: Amerikanische Dramakomödie Sendezeit: Netflix

Darum geht's:

Als Alex (Connie Britton) Roses (Sofia Carson) Mutter sie auf eine besondere Mission schickt, ahnt sie nicht, dass diese Reise ihr Leben verändern wird. Ihre Aufgabe: die Liste mit Kindheitsträumen vervollständigen, die sie einst unbedingt erleben wollte. Doch während sie sich Herausforderungen stellt – von einer Open-Mic-Nacht in einem Comedy-Club bis hin zum Unterrichten in einem Frauenhaus – stößt sie auf verborgene Familiengeheimnisse, findet eine unerwartete Romanze und kommt sich selbst näher als je zuvor. Unterstützt von ihren Brüdern (Dario Ladani Sanchez, Federico Rodriguez), ihrem Anwalt und Verbündeten (Kyle Allen) sowie einer engen Freundesgruppe, navigiert Alex durch neue Erfahrungen und alte Erinnerungen. Am Ende führt ihr Weg sie dorthin zurück, wo alles begann: in ihr Elternhaus – mit einer völlig neuen Perspektive auf sich selbst und das Leben.