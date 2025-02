Fertigsuppen - Wie gesund sind sie?

Im Winter ist eine heiße Suppe besonders lecker. Gerade wenn es schnell gehen soll, greifen viele auf eine Fertigsuppe zurück. Aber wie gesund sind diese schnellen Suppen eigentlich?

Die heiße Suppe in der Tasse oder im Teller – verspricht innere Wärme, vermittelt Gemütlichkeit und ist für viele ein richtiges Soulfood, ein Essen, das nicht nur den Magen füllt, sondern Herz und Seele wärmt.

Ganz praktisch, dass es die gute Suppe auch als Konserve gibt. Ob Asia-Style oder klassische Hühnersuppe ist sie der Verkaufsschlager unter den Fertiggerichten und gehört in vielen Haushalten zum Vorrat.

Darauf sollten Sie beim Kauf von Fertigsuppen achten:

Kurz gesagt: ist es immer die Zutatenliste, die zu beachten ist. Zusagen von beispielsweise natürlichen Zusatzstoffen werden durch diese oft konterkariert.

Welche Fertigsuppen gibt es?

Tütensuppen enthalten häufig reichlich Zucker, der unter verschiedenen Namen auf der Zutatenliste auftaucht, das zugesetzte Fett ist häufig Palmöl und oft wird mit Aromen gearbeitet. Auch die Biosuppen überzeugen uns nicht. Da Tütensuppen nie so lecker sein können, wie eine fertigkonservierte Suppe, raten wir vom Kauf ab.

Suppen in Cups oder Päckchen, die "Chicken-Flavour" versprechen oder Fischgeschmack, enthalten tatsächlich diesen Geschmack – in künstlicher Form. Mit Aromen täuschen wir unserem Organismus etwas vor, was er nicht bekommt, aber erwartet. Das ist ungünstig für unser Sättigungsgefühl und hat auch den Nachteil, dass wir uns an künstlichen Geschmack gewöhnen. Welche Wirkungen Aromen auf unseren ganzen Körper haben, ist noch nicht ausreichend erforscht, es gibt aber Erkenntnisse, dass in vielen unserer inneren Organe, also nicht nur im Mund, Geschmacksrezeptoren vorhanden sind, die dort Regelkreisläufe steuern.

Die gute Botschaft: es gibt sie, die gute Konserve in der Dose oder im Glas. Sie enthält natürliche Zutaten und sonst nichts und trägt zumeist das Siegel eines der Bio-Anbauverbände.

Kaufen oder doch lieber selber machen?

Natürlich ist die Hauptzutat bei Suppen in der Dose Wasser – eine selbst gekochte Suppe ist in jedem Fall preisgünstiger als eine fertige in vergleichbarer Qualität. Wer eine Suppe heiß in ein sauberes Glas mit Twist-Off-Decken einfüllt und verschließt, stellt eine sogenannte "Halbkonserve" her. Die geschlossenen Gläser sind im Kühlschrank etwa 3 Wochen haltbar.

Viele fertige Suppen können noch mit Gemüse ergänzt werden, aus manchen lässt sich mit ein paar Kichererbsen eine sättigende Mahlzeit machen. Wer also auf Konserven zurückgreifen will, kann sich durchaus auch gesund ernähren.

Rezept-Tipp

Im Studio: Eveline Lazik, Fachzentrum Ernährung Rheinland-Pfalz