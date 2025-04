Erdbeere - die kleine Powerfrucht

Die Erdbeere ist bei Jung und Alt beliebt. Mehr als drei Kilo verzehrt jeder Deutsche durchschnittlich im Jahr. Ein Genuss ohne Reue - mit vielen guten Inhaltsstoffen und wenig Kalorien.

Das steckt drin?

Rund 250 g Erdbeeren enthalten nur ca. 80 Kilokalorien. Die Erdbeere enthält mehr Vitamin C als Orangen und Zitronen. Kein anderes einheimisches Obst ist so reich an Mangan, einem Spurenelement, das im gesamten Stoffwechsel mitwirkt. Leuchtend rote karotinreiche Farbstoffe schützen uns, denn sie spielen bei der Hemmung von Tumorzellen eine große Rolle. Die Erdbeere ist außerdem reich an Folsäure, die sehr wichtig für unser Zellwachstum und die Blutbildung ist. Die kleinen, gelben Kernchen fungieren als wertvoller Ballaststoff. Und selbst die Blätter und Wurzeln sind gesund. Ein Tee aus Erdbeerblättern ist besonders Diabetikern zu empfehlen, da er positiv auf die Insulinresistenz wirkt. Vorsichtig sollten nur Allergiker sein: Die Erdbeere ist eigentlich eine Nuss. Manche reagieren allergisch auf die Früchte.

Die ganze Erdbeer-Vielfalt

Es gibt an die 1000 verschiedene Erdbeersorten - die sich in Größe, Form und Geschmack sehr unterscheiden können. Colourbox

Es gibt rund 1000 verschiedene Erdbeersorten, die sich in Form, Größe und Farbe voneinander unterscheiden. Die Qualität ist stark von Witterung und Transport abhängig. Durch die Lagerung im Supermarkt verlieren die Erdbeeren recht schnell ihre Vitamine und Schutzstoffe. Besonders schnell baut sich die Folsäure ab. Nach 7 Tagen Kühlung sind fast 80% davon verloren. Tiefgefrorene Erdbeeren enthalten fast genauso viele wertvolle Inhaltsstoffe wie die frischen Früchte. Dosenobst oder gekochte Erdbeeren enthalten durch das Erhitzen bis zu 70% weniger Vitamin C.

Tipps für Einkauf und Aufbewahrung

Frisch und selbstgepflückt - so schmecken Erdbeeren am besten. Colourbox Foto: Alena Ozerova

Den besten Geschmack und die meisten Inhaltsstoffe bekommt, wer selbst pflückt. Eine rote, große Frucht bedeutet nicht unbedingt ein gutes Aroma. Erdbeeren reifen nicht nach und sollten daher so frisch wie möglich gekauft und direkt verzehrt werden. Im Kühlschrank halten sie sich 1-2 Tage – am besten in einem Sieb, so dass von allen Seiten Luft drankommt. Da die Erdbeeren leicht von Fäulnis befallen werden, gehören sie, neben Bananen, zu den meist gespritzten Obstsorten. Auch tiefgefrorene Erdbeeren können erheblich belastet sein. Deshalb ist es ratsam, Bio-Ware oder Erdbeeren aus kontrolliertem Anbau zu kaufen. Beim Waschen gehen Pestizide ab, ein Teil geht aber durch die dünne Schale in die Frucht über.

Rezeptidee

Im Studio: Melina Ebert, Ernährungswissenschaftlerin