Emma Menne konnte es kaum glauben, als Susanne Schmidt, Keramikerin in Höhr-Grenzhausen im Westerwald, ihr die Ausbildung zusagte. Denn Ausbildungsstellen in diesem Bereich sind rar. Nun ist die 23Jährige die einzige Auszubildende in diesem traditionellen Handwerk, in der "Kannenbäckerstadt" Höhr-Grenzhausen