Reise- und Hausapotheke: Das sollte alles drin sein

Was gehört alles in die Haus- und Reiseapotheke? Mit unserer Checkliste haben Sie immer alles dabei und sind bestens vorbereitet! Außerdem geben wir Tipps, wie Sie Medikamente auf der Reise am besten aufbewahren.

Reiseapotheke – das sollten Sie dabei haben Wenn einer eine Reise tut, kann er was erzählen. Um möglichst keine dramatischen Krankheits-Geschichten erzählen zu müssen, ist es sinnvoll, vorzubeugen mit einer vernünftig ausgestatteten Reiseapotheke. Wir haben eine Checkliste für Sie zusammengestellt. Checkliste Reiseapotheke: Schmerz- & Fiebermittel (am besten Ibuprofen)

Mittel gegen Durchfall und Reiseübelkeit

Elektrolyte, um bei Durchfall den Mineralstoffhaushalt wieder auszugleichen

Insektenschutz & Sonnencreme

Wundsalbe

Persönliche Medikamente (inkl. ärztlichem Nachweis) Tipp: Nehmen Sie die Reiseapotheke während der An- und Abreise in die Handtasche bzw. beim Flugzeug ins Handgepäck, damit die Medikamente nicht zu warm werden. Hausapotheke – das sollten Sie zuhause haben So ein Schnitt in den Finger oder eine Brandblase, weil man die heiße Pfanne berührt hat, sind schnell geschehen. Um dann gleich reagieren zu können, empfiehlt sich eine gut ausgestattete Hausapotheke. Wir haben eine Checkliste für Sie zusammengestellt. Checkliste Hausapotheke Schmerzmittel (z. B. Ibuprofen, Paracetamol)

Durchfallmittel und Mittel gegen Übelkeit

Nasenspray, Halsschmerztabletten und Hustensaft

Pflaster, Verband, Wunddesinfektion

Fieberthermometer

Zeckenzange Tipp: Lagern Sie die Medikamente nicht im Bad oder in einem Raum, in dem es sehr warm wird. Die meisten Präparate sollten bei max. 25 Grad gelagert werden. Die Checkliste Zum Ausdrucken! Im Studio: Franziska Bieringer, Apothekerin