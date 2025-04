Zum Welttag des Buches empfehlen wir vier Romane für Romantiker - Bestseller und Taschenbücher, mit denen Sie sehr unterhaltsam auf andere Gedanken kommen.

1. Tipp: "Mademoiselle Marthe und die Küche der Freiheit"

In dem Roman von Ulrike Renk erleben wir französische Küche und französische Lebensart. Wir begegnen der jungen Marthe Distel, der Gründerin der berühmten französischen Kochschule "Le Cordon Bleu", die Ende des 19. Jahrhunderts in bäuerlichen Verhältnissen in den Vogesen aufwächst. Auch wenn es gerade so zum Leben reicht, die Mutter und Großmutter benutzen die ausgezeichneten Zutaten, die der Hof ihnen bietet und führen Marthe früh ins Backen und Kochen ein.

Als Marthes Mutter nach Paris zieht, um sich dort als Köchin zu verdingen, nimmt sie Marthe mit. Für die junge Frau beginnt ein neues Leben und sie entdeckt, neben ihrer Liebe zum Kochen, auch ihre Liebe zum Schreiben. Sinnenfroh und einfühlsam erzählt Ulrike Renk sie Geschichte dieser besonderen Frau. Wer Spaß am Kochen hat, wird bei den wunderbaren Schilderungen aus der Welt der französischen Küche ebenfalls voll auf seine Kosten kommen.

Pressestelle Aufbau-Verlag Ulrike Renk: Mademoiselle Marthe und die Küche der Freiheit 14 Euro Genre: Roman Verlag: Aufbau-Verlag ISBN: ISBN 978-3-7466-4055-6

2. Tipp: "Die Rosenholzvilla"

Der Roman von Tabea Bach spielt zum einen im wunderschönen Tessin, zum anderen in der Luft, denn die Hauptfigur Elisa ist Flugbegleiterin. Sie erlebt ihren Job mit Höhen und Tiefen. Jetzt soll sie aber ins Tessin reisen, um ihrem kauzigen und eigensinnigen Großvater zur Hand zu gehen.

Zum Glück macht es die wunderbare Umgebung an den oberitalienischen Seen der jungen Frau leichter, sich in die neue Situation einzufügen. Auf einem Ausflug stößt sie auf eine kleine Instrumentenmanufaktur. Die beiden Brüder Danilo und Fabio wollen hier das traditionelle Handwerk ihrer Familie aufrechterhalten – was sich angesichts der Streitigkeiten der beiden recht schwierig gestaltet.

Vor der wunderbaren Kulisse des Tessin schildert Tabea Bach eine Welt der Musik, in der romantische Gefühle, Schicksale und Lebensträume miteinander verwoben werden. Interessant auch, wie gut recherchiert sie uns Einblicke in das faszinierende Handwerk der Instrumentenbauer gibt. Band 2 erscheint im Sommer!

Pressestelle Lübbe-Verlag Tabea Bach: Die Rosenholzvilla 14 Euro Genre: Roman Verlag: Lübbe Verlag ISBN: ISBN 978-3-404-18944-1

3. Tipp: "Der Gärtner von Wimbledon"

Der Roman von Jane Crilly ist die Liebesgeschichte zweier junger Menschen, in die man sich als Lesende sofort verliebt. England kurz vor dem zweiten Weltkrieg: die Tochter des Gutshauses, Rose, träumt von einer Tenniskarriere, Henry gehört zum Hauspersonal, ist nach dem Tod seiner Mutter mit seinem Vater aufs Gut gekommen.

Roses Familie lässt Henry an ihrem Leben Teil haben. Dazu gehören auch legendäre Tennisturniere. Trotz der Standesunterschiede träumen die beide Jugendlichen von einem gemeinsamen Leben. Wimbledon wird für sie dabei der Ort ihrer Träume. Die zarten und emotionalen Szenen, die Crilly schafft, verzaubern beim Lesen. Ganz ohne Kitsch, mit feinen Zwischentönen, erzählt Crilly hier von einer großen Liebe, die die Zeit überdauert.

Pressestelle Kampa-Verlag Jane Crilly: Der Gärtner von Wimbledon 22 Euro Genre: Roman Verlag: Kampa Verlag ISBN: 978-3-311-10046-1

4. Tipp: "Ein Haus für viele Sommer"

In diesem kurzweiligen Buch feiert der Autor und bekannte Kolumnist Axel Hacke sein italienisches Feriendomizil. Auf unterhaltsame und einfühlsame Weise erzählt er, wie seine Familie sich in diesem italienischen Ferienhaus einen Platz geschaffen hat, an denen seine Familie im Urlaub ein anderes Leben führt – und teilweise zu einem Teil des Gastlandes wird.

Hier kann man lesen, wie aus einem fast unbewohnbaren Turm, mit viel persönlichem Einsatz, ein gemütliches zweites Zuhause wird; erfährt, wie man hier entschleunigen kann und ein anderer Mensch wird. Das liest sich amüsant und zaubert einem ein Lächeln auf die Lippen. Fast wirkt die Lektüre wie ein erfrischendes Bad im Mittelmeer – ein Buch, das man nicht nur einmal zur Hand nimmt.

Pressestelle Antje Kunstmann-Verlag Axel Hacke: Ein Haus für viele Sommer 12 Euro Genre: Roman Verlag: Goldmann Verlag / Originalverlag Antje Kunstmann ISBN: 978-3-442-49437-8

Unsere Expertin: Buchhändlerin Andrea Biedermann