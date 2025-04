Buchtipp: Taschenbuch-Bestseller zum Verschenken und Selberlesen

Beste Entspannung für die freien Tage: Buchhändlerin Susanne Lux empfiehlt Taschenbuch-Bestseller, die man nicht mehr aus der Hand legen mag – es sei denn zum Verschenken, weil sie große Freude und Spannung bringen.

Buchtipp 1

Fischer Taschenbuch Verlag Ostfriesennebel. Der neue Fall für Ann Kathrin Klaasen von Klaus-Peter Wolf Genre: Krimi Verlag: Fischer Taschenbuch Verlag ISBN: 978-3-596-72021-7

Preis: 14 Euro

Darum geht's:

Die Ostfriesenkrimis landen immer wieder auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste, und - ja - es gibt sie auch als beliebte Ostfriesenkrimis im Fernsehen. Im Zentrum: das berufliche und private Leben der Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen, die in der Stadt Norden lebt, nahe der Nordsee. Dort lebt auch der sehr erfolgreiche Autor, Klaus-Peter Wolf. Er verewigt übrigens gern Freunde und Nachbarn in seinen Krimis.

In diesem Fall versucht Ann Kathrin Klaasen zu klären: Wer ist Fabian Oberdieck? Ein liebevoller Vater und Ehemann oder ein Mörder und Identitätsschwindler? Carina Oberdieck, Mutter zweier Kinder, erzählt Ann Kathrin Klaasen die unglaubliche Geschichte: Der Mann, der derzeit bei ihr lebe, sei gar nicht ihr Mann, auch wenn er sich dafür ausgebe. Sie ist fest davon überzeugt, dass ihr Ehemann nicht mehr am Leben ist. Auch wenn die Aussagen von Carina Oberdieck völlig verrückt klingen, bereiten sie Ann Kathrin Klaasen einiges Kopfzerbrechen: Sie hat keine Leiche und keine Zeugen. Und doch will sie dieser zutiefst verunsicherten Frau helfen. Als am nächsten Tag die Leiche einer jungen Frau auf den Bahngleisen gefunden wird, stellen sich viele Fragen ganz neu.

Wem dieser Krimi gefällt, der weiß, was er sich als nächstes besorgen kann: die Reihe ist lang, dieses hier ist der 19. Band.

Buchtipp 2

Rowohlt Verlag Frau Komachi empfiehlt ein Buch von Michiko Aoyama Genre: Roman Verlag: Rowohlt Verlag ISBN: 978-3-499-01033-0

Preis: 14 Euro

Darum geht's:

Dies ist ein Buch für alle Menschen mit Lust auf Lebensweisheit: Das Werk ist ein Bestseller und seit dem vergangenen Jahr auch günstiger, als Taschenbuch zu kaufen:

«Wonach suchen Sie?» Diese Frage stellt Sayuri Komachi allen Besuchern in ihrer kleinen Gemeindebibliothek in Tokio. Und sie meint die Frage durchaus im übertragenen Sinne. Denn die Bibliothekarin spürt genau, wonach die Menschen im Leben suchen. Ihre überraschenden Buchempfehlungen haben ungeahnte Folgen. Die Lektüre entpuppt sich als Katalysator für eine andere Denkweise und eröffnet neue Wege. Und letztlich hilft sie den Besuchern, ihre aktuelle Lebenskrise zu meistern. Denn Frau Komachi weiß: Bücher haben magische Kräfte und sind eine verlässliche Quelle der Inspiration.

Praktisch für Leserinnen und Leser: Frau Komachi berät nach und nach die Bibliotheks-Besucher, und dementsprechend sind die Kapitel unterteilt. Da ist die Verkäuferin, die mit ihrem Job hadert, der schüchterne Buchhalter, der davon träumt, ein Antiquitätengeschäft zu eröffnen, oder die frischgebackene Mutter, die sich zwischen Beruf und Familie aufreibt… Die Kapitel lassen sich gut Schritt für Schritt lesen. Vielleicht auch eine sehr angenehme, schöne Abendlektüre vor dem Schlafengehen.

Buchtipps 3

Droemer Verlag Der Gourmet von M.W. Carven Genre: Krimi Verlag: Droemer Verlag ISBN: 978-3-426-28454-4

Preis: 16,99 Euro

Darum geht's:

"Der Gourmet" ist Teil einer Krimi-Serie aus England von dem mehrfach ausgezeichneten Autor M.W. Craven. In der Reihe lösen Detective Washington Poe und Fallanalystin Tilly Bradshaw überaus kniffelige Fälle.

In diesem Band geht es um den charismatischen und hochgefeierten Sterne-Koch Jared Keaton. Der sitzt seit sechs Jahren im Gefängnis wegen Mordes an seiner eigenen Tochter. Zwar wurde die Leiche von Elizabeth nie gefunden, doch die hartnäckigen Ermittlungen von DS Washington Poe hatten schließlich zu Keatons Verhaftung und Verurteilung geführt. Als jetzt in einem Polizeirevier in Cumbria eine junge Frau auftaucht, die behauptet, Elizabeth Keaton zu sein, steht Poes Welt plötzlich auf dem Kopf. Denn eine DNA-Analyse scheint zweifelsfrei zu beweisen, dass die Frau die Wahrheit sagt.

Hat also Washington Poe damals falsch ermittelt und einen riesengroßen Fehler gemacht? Mithilfe der einzigen Person, der er trauen kann – der brillanten, aber sozial unbeholfenen Analytikerin Tilly Bradshaw – sucht Poe nach Antworten: Wie kann jemand gleichzeitig tot und am Leben sein?

Clever und fesselnd geschrieben, scharfzüngig, auch mit britischem Wortwitz. Das Buch legt man nicht mehr so schnell aus der Hand.

Buchtipp 4

Rowohlt Verlag Die kleine Villa in Italien von Julie Caplin Genre: Roman Verlag: Rowohlt Verlag ISBN: 978-3-499-01458-1

Preis: 14 Euro

Darum geht's:

Wer Lust hat auf etwas Leichtes mit Sonne und Urlaubs-Romantik, greift zu diesem Buch "Die kleine Villa in Italien".

Und darum geht's: Lia Bathurst braucht dringend eine Auszeit. Privat und beruflich steckt die Künstlerin in einer Sackgasse - warum also nicht den Sommer an der Amalfiküste verbringen? Schon lange träumt Lia davon, die weißen Sandstrände, das türkisblaue Meer und die italienische Küche zu genießen. Aber niemals hätte sie geglaubt, dass sie hier auch auf die Spuren ihres leiblichen Vaters Ernesto stoßen könnte. Ein Vater, von dem sie bis vor ein paar Wochen überhaupt nichts wusste! Und nun steht sie vor den Toren seiner hübschen Villa und hofft, endlich mehr über ihre Wurzeln zu erfahren. Wenn da nur nicht Ernestos unausstehlicher Manager wäre.

Raphael hält Lia für eine Erbschleicherin und ist entschlossen, sie zu entlarven. Selbst wenn das bedeutet, dass er sie nicht mehr aus den Augen lassen darf und die beiden sich immer näherkommen ...

Keine schwere Lektüre, sondern eine locker-leichte Unterhaltung, ein Bestseller, zum Entspannen und Träumen.

Im Studio: Susanne Lux, Buchhändlerin