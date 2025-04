Buchtipp: Kinder- und Jugendbücher für Spaß und Spannung

Das besondere Geschenk für die Oster-Feiertage: Großer Lese-Spaß für die Kleinen! Buchhändlerin Susanne Lux aus Mainz empfiehlt tolle Kinder- und Jugendbücher.

Kinderbücher

Buchtipp 1: Für Kinder ab 4 Jahren

Beltz Verlag Nachtspaziergang! von Stefanie Höfler & Claudia Weikert Genre: Kinderbuch Verlag: Berlz Verlag ISBN: 978-3-407-75952-8

Preis: 14 Euro

Darum geht's

Eine Übernachtung im Kindergarten steht bevor! Weil das alles so aufregend ist, machen die Igelkinder erstmal einen kleinen Nachtspaziergang mit Kuscheltieren, und sie staunen: In der Nacht sehen Bagger aus wie Dinos, Schaukeln quietschen wie Vampire. Auf jeden Fall macht es den sechs großen Kindergartenkindern einen Riesenspaß herauszufinden, wer da so laut schnauft und schmatzt, und ob Regenwürmer wirklich nachts tanzen.

Autorin Stefanie Höfler lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Ort im Schwarzwald, hat in Freiburg studiert. Ist Lehrerin und Theaterpädagogin. Und sie ist bundesweit bekannt für ihre tollen Bücher, auch schon mehrfach nominiert unter anderem für den Deutschen Jugendliteraturpreis. Sie kann sehr gut schreiben - für Jugendliche und genauso auch für jüngere Kinder. Dieses hier ist für Kinder ab 4. Schön illustriert von Claudia Weikert.

Buchtipps 2: Für Kinder ab 6 Jahren

Gerstenberg Verlag Schwimmbad: Schwimmen lernen macht Spaß! von Eilika Mühlenberg Genre: Kinderbuch Verlag: Gerstenberg Verlag ISBN: 978-3-8369-6273-5

Preis: 22 Euro

Darum geht's:

Dieses kunterbunte Buch bietet fast alles über Schwimmerinnen und Nichtschwimmer, Turmspringer und Nichtspringerinnen, Bademeisterinnen und Schwimmmeister. Wer kennt nicht den Pommes-frites-Hunger, die Lust aufs Schwimmabzeichen (echte und solche, die es geben sollte!), Schwimmversuche und den Mut, den es zuweilen braucht? Für alle, die gerne schwimmen oder es lernen möchten. Das Buch macht großen Spaß. Künstlerin Eilika Mühlenberg hat es sehr liebevoll illustriert, mit Collagen, Fotos, Zeichnungen, Comics und Wimmelbildern. Es ist also schön zum Anschauen, zum Entdecken, und man kann gut über die Bilder erzählen.

Das ideale Geschenk für alle Kinder vor dem Schwimmkurs, mit wenig oder mit großer Lust am Schwimmen.

Buchtipp 3: Für Kinder ab 8 Jahren

Ueberreuter Verlag FC Stinkesocke - Glücksbringer wäscht man nicht von Oliver Schlick Genre: Kinderbuch Verlag: Ueberreuter Verlag ISBN: 978-3-7641-5260-4

Preis: 14 Euro

Darum geht's:

Emil will es nicht glauben: Für die neue Saison kann sein Verein keine D-Jugend anmelden, es gibt zu wenig Kinder im Ort! Die Vereinsleitung (samt o-beinigem Dackel Ronaldo) ist ratlos. Doch den Kindern kommt die rettende Idee: Sie legen die Mädchen- und Jungen-Teams zusammen! Das neue Team muss sich in hart umkämpften Testspielen beweisen, bei denen erst einmal alles schiefgeht. Und ohne Selbstvertrauen gewinnt man kein Spiel! Da hilft nur Teamgeist, Training und ein spezieller Glücksbringer: die müffelnden Socken einer Vereinslegende!

Ein besonderes Fußballabenteuer, lustig geschrieben - mit einer Prise Zaubersocken-Mut! Es geht um Training, Teamgeist, und müffelnde Glücksbringer: Es ist eine humorvolle Mutmach-Geschichte. Ein schönes Buch für Kinder ab 8 Jahren.

Jugendbücher

Buchtipp 4: Für Jugendliche ab 12 Jahren

ars edition FREI – Bester Sommer von Sarah Welk Genre: Jugendbücher Verlag: Verlag ars edition. ISBN: 978-3-8458-5754-1

Preis: 15 Euro

Darum geht's:

Joshuas Mutter ist eine erfolgreiche Künstlerin. Sie zieht auf der Suche nach neuen Inspirationen häufig mit ihm um. Nach großen Städten soll es jetzt aufs platte Land gehen: Rottloch. Soll das ein Witz sein? Aber wahrscheinlich werden sie sowieso wieder bald wegziehen, denkt Joshua.

Doch diesmal kommt es anders. Die neue Schule ist nicht so, wie er es sonst kennt, und das Schuljahr startet mit einem absolut verrückten Projekt: Die Jugendlichen sollen in kleinen Gruppen mehrere Tage im Wald verbringen. Mit Übernachten. Ohne Erwachsene. So macht sich Joshua mit seinen Mitschülern Nico, Koray, Nina und Nasrin auf in die Wildnis - und plötzlich ist alles auf den Kopf gestellt.

Ein Buch über Freundschaft, Abenteuer, erste Liebe - und die Herausforderung, neue Wege zu gehen. Phantasievoll geschrieben, bewegend und witzig.

Dieses Buch soll der Auftakt einer Jugendbuchreihe um fünf ungleiche Teenager sein. Ein schönes Geschenk mit guter Unterhaltung für Jungen und Mädchen ab 12 Jahren.

Buchtipp 5: Für ältere Jugendliche und Erwachsene

Rowohlt Verlag Der Bademeister ohne Himmel von Petra Pellini Genre: Jugendbücher Verlag: Rowohlt Verlag ISBN: 978-3-463-00068-8

Preis: 23 Euro

Darum geht's:

Linda ist fünfzehn und würde am liebsten vor ein Auto laufen. Doch noch halten zwei Menschen sie davon ab: ihr einziger Freund Kevin, der daran verzweifelt, dass die Welt am Abgrund steht. Und Hubert, sechsundachtzig Jahre alt, ein Bademeister im Ruhestand, der seine Wohnung kaum mehr verlässt, Karotten toastet und auf seine Frau wartet, die vor sieben Jahren verstorben ist. Dreimal wöchentlich verbringt Linda den Nachmittag bei Hubert, um die polnische Pflegerin Ewa zu entlasten, die mit durchaus eigenwilligen Mitteln ihren Beruf ausübt. Feinfühlig und spielerisch begegnet Linda Huberts fortschreitender Demenz und versucht, den alten Bademeister im Leben zu halten. Bis das Schicksal ihre Pläne durchkreuzt.

Petra Pellini bringt mit ihrem schlichten, klaren Sprachstil mehrere Figuren zur Entfaltung: Die 15Jährige, sehr einfühlsame Linda, von der man ahnt, dass sie in ihrem Leben schon viel durchgemacht hat, den demenzkranken Hubert, die polnische 24h-Pflegekraft Ewa. Die Autorin bringt jahrelange Erfahrung aus der Pflege Demenzkranker mit - und das spürt man.

Ein Roman über Erwachsenwerden und Vergessen und von einer einzigartigen Freundschaft - melancholisch, zärtlich, mit Humor.

Sehr zu empfehlen, für ältere Jugendliche und Erwachsene!

Im Studio: Susanne Lux, Buchhändlerin