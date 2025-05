Jetzt noch schnell Blumenzwiebeln pflanzen

Gestaltungstipp:

Man setzt die meisten Zwiebelpflanzen in Gruppen von mindestens fünf, so kommen sie optimal zur Geltung. Noch besser wird das Gartenbild, wenn man die Gruppen wiederholt, also beispielsweise drei Gruppen derselben Sorte pflanzt. Durch die gleiche und gleichzeitige Blüte wird der Garten zur Einheit.