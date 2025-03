Einfassungen geben einem Beet einen Rahmen, egal ob aus Naturstein, Holz oder Weide. Vieles kann einfach selbstgemacht werden und ist gar nicht teuer. Ein kreatives Gartenprojekt!

Den Garten mit natürlichen Materialien gestalten, macht Spaß, denn man sieht, was man geschafft hat. Und der Vorher-Nachher-Effekt kann enorm sein! Schöne Materialien sind Natursteine – sie kann man günstig beim Recylinghof oder bei Sammelstellen bekommen. Holz lässt sich immer gut verarbeiten, und auch ein Weidengeflecht können Sie fertig kaufen, oder wenn Sie das Material bekommen können, auch selbst herstellen.

Beeteinfassung aus Naturstein

Steine sind das optisch Hochwertigste. Je nachdem wie regelmäßig sie von der Größe sind, unterstreichen sie das Ordnende oder das Natürliche eines Gartens. Mit Steinen von regionalen Sammelstellen oder Recyclinghöfen ist der Preis im Rahmen, dafür sind die Steine dann aber naturhaft.

Tipp: Wenn Sie ein Bett aus Split von ca. 10 cm anlegen, bevor Sie die Steine setzen, können Sie die Unregelmäßigkeiten sehr einfach ausgleichen und die Steine vom Niveau her einfacher anpassen.

Wir empfehlen, die Steine nicht zu betonieren, denn dann bleiben die Beete variabel. Außerdem bleiben Zwischenräume bestehen, die von kleinen Tieren gerne angenommen werden.

Beeteinfassungen aus Weidengeflecht und Holz:

Diese beiden Materialien sind verrottbar, daher muss man damit rechnen, sie in der Regel nach 5-7 Jahren ersetzen zu müssen. Holzplanken können Sie ganz einfach mit Vierkanthölzern in den Ecken zu rechteckigen Beeten, etwa für Gemüse, zusammenschrauben. Mit Holzstämmen entsteht ein sehr natürlicher Charakter und die Verrottung dauert länger. Wenn im Garten ein Baum gefällt wurde, kann man das Material einfach weiterverwenden.

Weidegeflechte sind filigraner von der Optik und natürlich am wenigsten lange haltbar. Die Endpflöcke sollten nach unten verlängert sein, so können Sie sie einfach in die Erde stecken bzw. mit dem Gummihammer in die Erde klopfen. Die Höhe sollten Sie besser nicht mit Erde auffüllen, denn das hält wirklich nicht lange.

Beeteinfassung aus Klinkerstein als Rasenkante

Praktisch können ebenerdige Beeteinfassungen sein. Sie geben eine Grenze zwischen Rasenfläche und Beet und die plan verlegten Steine ergeben eine Sperre für das Gras. Beim Mähen können Sie den Rasenmäher mit einem Rad auf der Steinlinie entlangfahren und haben eine saubere Kante ohne Nachschneiden zu müssen!

Im Garten: Volker Kugel, Gärtnermeister