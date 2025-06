Beeren: Gesund und lecker

per Mail teilen

Ob Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren oder Johannisbeeren – Beeren sind wahre Nährstoffwunder! Sie enthalten wenig Kalorien, dafür aber viel Vitamin C sowie wichtige Mineralstoffe wie Kalium, Eisen und Magnesium. Sie helfen, Entzündungen im Körper zu hemmen und unterstützen so eine gesunde Ernährung. Von Mai bis Oktober haben heimische Beeren Saison.

Beeren sind in der Pflege und beim Pflücken sehr aufwändig, was sie vergleichsweise teuer macht. Doch sie sind den Preis wert – vor allem, wenn sie in der Saison frisch aus der Region kommen. Denn: Heimische Beeren punkten nicht nur mit kurzen Transportwegen, sondern auch mit ihrem intensiven Geschmack.

Tipps für den perfekten Beeren-Genuss

Genießen Sie in der Saison heimische Produkte. Diese werden oft in umweltfreundlichen Pappverpackungen verkauft.

Importware am besten liegen lassen Beeren aus Übersee, die das ganze Jahr angeboten werden, kommen oft in Plastikverpackungen und haben lange Transportwege hinter sich. Früchte aus konventionellem Anbau sind noch dazu durch den Einsatz von Pestiziden und Pflanzenschutzmitteln belastet. Sie sind also weder umweltfreundlich noch nachhaltig.

Schonend waschen: Beeren erst kurz vor dem Verzehr waschen. Tauchen Sie sie dazu in einem Sieb ins Wasser und schwenken Sie sie vorsichtig. Ein kräftiger Wasserstrahl könnte die empfindlichen Früchte beschädigen.

Alternative: Tiefkühlbeeren in Bioqualität

Für das Backen und Kochen sind Tiefkühlbeeren in Bioqualität eine gute Wahl. Zwar lässt sich das Herkunftsland bei TK-Ware selten nachvollziehen, doch tiefgekühlte Bio-Produkte sind immer noch besser als konventionell angebaute Frischware aus Übersee. Also: Wenn schon Importware, dann am besten Bio.

Gefriergetrocknete Beeren: Eine besondere Option

Seit einigen Jahren gibt es gefriergetrocknete Beeren auch in Bioqualität zu kaufen. Achten Sie hier ganz besonders auf den Kilopreis – die Preisunterschiede sind bei den sowieso hochpreisigen Produkten enorm.

Fazit: Beeren bewusst genießen

Beeren sind etwas Besonderes – und dürfen das auch bleiben! Sie müssen nicht das ganze Jahr über auf dem Speiseplan stehen, um sich gesund zu ernähren. Genießen Sie sie in der Saison frisch und greifen Sie außerhalb der Saison eher auf TK-Bio-Beeren zurück. Damit tun Sie nicht nur Ihrer Gesundheit, sondern auch der Umwelt etwas Gutes.

