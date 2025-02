Altkleider richtig entsorgen: Vom Container bis zum Sozialkaufhaus

Jedes Jahr fallen in Deutschland Millionen Tonnen Altkleider an – doch wohin damit? Während viele Kleidungsstücke noch tragbar wären, landen sie oft in der Mülltonne oder in undurchsichtigen Containern. Dabei gibt es zahlreiche nachhaltige Wege, um Altkleider weiterzugeben oder recyceln zu lassen.

Altkleider-Container: Welche Siegel garantieren Seriosität? Nicht alle Altkleider-Container sind seriös. Einige private Betreiber verkaufen die Kleidung gewinnbringend weiter, ohne dass Bedürftige davon profitieren. Um sicherzugehen, dass die gespendeten Kleidungsstücke wirklich in den Kreislauf zurückgeführt werden oder sozialen Zwecken zugutekommen, sollte man auf folgende Siegel achten: FairWertung: Dieses Siegel kennzeichnet Container von gemeinnützigen Organisationen, die sich für transparente Altkleider-Sammlungen einsetzen.

Dieses Siegel kennzeichnet Container von gemeinnützigen Organisationen, die sich für transparente Altkleider-Sammlungen einsetzen. Zertifizierte Sammlungen von Wohlfahrtsverbänden: Dazu gehören u. a. das Deutsche Rote Kreuz, Caritas, Diakonie oder die Deutsche Kleiderstiftung. Tipp: Stehen Container ohne erkennbare Kennzeichnung auf öffentlichen Plätzen, kann es sich um illegale Sammlungen handeln. Direktspenden an gemeinnützige Organisationen Adobe Stock Statt Kleidung in einen Container zu werfen, kann sie auch direkt an gemeinnützige Einrichtungen wie Sozialkaufhäuser, Kleiderkammern oder Flüchtlingsunterkünfte gespendet werden. Online-Spende über die Deutsche Kleiderstiftung Eine besonders komfortable Möglichkeit bietet die Deutsche Kleiderstiftung. Hier kann man sich online unter www.kleiderstiftung.de ein kostenloses Paketlabel ausdrucken, mit dem die Kleidung verschickt wird. Die Stiftung verteilt die Kleidung an Bedürftige oder leitet sie an soziale Projekte weiter. Weiterverkauf & Second-Hand-Plattformen Adobe Stock Wer seine gut erhaltene Kleidung verkaufen möchte, kann Plattformen wie Vinted, eBay Kleinanzeigen oder Momox Fashion nutzen. Damit lässt sich nicht nur Platz im Kleiderschrank schaffen, sondern auch noch etwas Geld verdienen. Upcycling & DIY-Projekte Kaputte oder nicht mehr tragbare Kleidung muss nicht sofort in den Müll: Alte T-Shirts lassen sich zu Putzlappen umfunktionieren, Jeans zu Taschen nähen oder Pullover zu Kissenbezügen verarbeiten. So sortieren Sie Ihren Kleiderschrank richtig aus Beim Aussortieren sollte man sich folgende Fragen stellen: Noch tragbar? Kleidung, die keine Löcher oder großen Flecken hat, kann gespendet oder verkauft werden.

Passt sie noch? Falls nein, lohnt sich eine Weitergabe an Freunde, Familie oder Second-Hand-Plattformen.

Wie oft wurde sie getragen? Teile, die länger als ein Jahr ungenutzt im Schrank liegen, können wahrscheinlich weg. Was in den Müll gehört: Starke Verschmutzungen, Schimmel oder Löcher

Einzelne Socken oder Unterwäsche (außer spezielle Sammlungen wie “Schlüpfer für Afrika”)

Schuhe, die nicht mehr tragbar sind Tipp: Kaputte Kleidung gehört in den Altkleider-Container, nicht in den Restmüll – denn viele Stoffe lassen sich recyceln! Fast Fashion: Die Schattenseite unseres Kleidungskonsums Adobe Stock Die Modeindustrie zählt zu den größten Umweltverschmutzern weltweit. Fast Fashion sorgt dafür, dass immer mehr Kleidung produziert, aber auch schneller entsorgt wird. Die Folgen:

Extremer Wasserverbrauch: Für die Produktion einer Jeans werden ca. 7.500 Liter Wasser benötigt.

Für die Produktion einer Jeans werden ca. 7.500 Liter Wasser benötigt. Umweltschäden durch Chemikalien: Färbeprozesse und synthetische Stoffe belasten Flüsse und Böden.

Färbeprozesse und synthetische Stoffe belasten Flüsse und Böden. Mikroplastik in den Meeren: Synthetische Fasern wie Polyester lösen sich beim Waschen und gelangen in die Umwelt. Was können wir tun? Qualität statt Quantität: Lieber wenige, aber hochwertige Kleidungsstücke kaufen. Second-Hand und nachhaltige Mode unterstützen. Altkleider sinnvoll weitergeben, statt sie unbedacht zu entsorgen. Fazit: Altkleider sind kein Müll – sie können weitergetragen, verkauft oder recycelt werden. Wer bewusst aussortiert, auf seriöse Sammelstellen achtet und nachhaltiger konsumiert, leistet einen wichtigen Beitrag für die Umwelt und die soziale Gerechtigkeit. Im Studio: Franziska Huber, Lehrerin für Hauswirtschaft und Textil