An Pfingsten gibt es viele Feiertage und Ferien - vielleicht Zeit, die eine oder andere Serie zu schauen. Wir haben Tipps für Sie.

1. Serie: "Little Bird"

Sechsteilige Miniserie

1968 werden in einem kanadischen Reservat das 5-jährige indigene Mädchen Bezhig Little Bird und ihre beiden Geschwister durch staatliche Behörden ihrer Familie entrissen und zur Adoption freigegeben. 18 Jahre später feiert Bezhig - die seit der Zwangsadoption Esther heißt - ihre Verlobung in Montréal.

Die Miniserie (2023) beleuchtet ein schmerzhaftes, bislang wenig erzähltes Stück indigener Geschichte Kanadas.

Bei arte findet die Erstausstrahlung am Donnerstag, 23. Mai 2024 um 21.45 Uhr statt. Und ab dem 16.5. in der arte-Mediathek

2. Serie: "The Big Cigar"

Sechsteilige Minidramaserie

In The Big Cigar (zu Deutsch: „Die große Zigarre“) spielt André Holland die historische Persönlichkeit Huey P. Newton, der einst der Anführer der politischen Black-Panther-Bewegung war. Es geht um Newtons Flucht nach Kuba Mitte der 1970er Jahre. Die gelang ihm dank der Hilfe seines Freundes Bert Schneider. Er war ein bekannter Hollywood-Produzent, der auch den Film „Easy Rider“ schuf.

Ab 17. Mai 2024 abrufbar beim kostenpflichtigen Streamingdienst Apple TV.

3. Serie: "The Beatles: Let It Be"/ Disney+

Dreiteilige Doku-Serie

Im Mai 1970 wurde der Film "Let It Be"(Regisseur: Michael Lindsay-Hogg) inmitten des Wirbels um die Auflösung der Beatles veröffentlicht. Allerdings nimmt nun der Film seinen verdienten Platz in der Geschichte der Band ein. Einst eher negativ konnotiert, wird der Film nun durch seine Restaurierung und im Kontext der Enthüllungen in Peter Jacksons mehrfach mit dem Emmy Award ausgezeichneter Doku-Serie "The Beatles: Get Back" ins Positive gerückt.

Abrufbar beim kostenpflichtigen Streamingdienst Disney+

4. Serie: "The Actor"/arte

Achtteilige Serie

Die beiden Schauspieler Ali und Morteza machen das heutige Teheran zu ihrer Bühne: Sie werden für Heiratsanträge oder die Partys der Reichen engagiert und führen ihr unwissendes Publikum in ihren raffinierten Sketchen hinters Licht. Doch ihre Gagen reichen kaum zum Überleben

Derzeit abrufbar in der arte-Mediathek

5. Serie: "Die Zweiflers"

Sechsteilige Dramedyserie

Die Familie Zweifler muss sich zusammen einer sehr wichtigen Entscheidung stellen. Als Symcha Zweifler das Delikatessen-Imperium verkaufen will, kommen die Anfänge der Firma im Rotlicht-Viertel nach dem Zweiten Weltkrieg wieder zum Vorschein.

Derzeit abrufbar in der ARD-Mediathek

6. Serie: "Bodkin"

Siebenteilige Miniserie

In der Netflix-Serie "Bodkin" untersucht eine Gruppe von Podcastern das mysteriöse Verschwinden von drei Fremden in einer idyllischen Küstenstadt in Irland. Dabei entdecken sie eine viel größere und seltsamere Geschichte, deren Wahrheit sie ergründen müssen.

Derzeit abrufbar beim kostenpflichtigen Streamingdienst Netflix

Experte: Karsten Umlauf, SWR Kultur