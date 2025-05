3 Gründe: Darum ist Kohlrabi so gesund

Wie ein wilder, kulinarischer Roadtrip durch Deutschland und Europa präsentiert sich die neue Food-Doku-Reihe "So isst...". Zu den Menschen, die in ihre Küchen einladen und ihre Lieblingsgerichte mit uns teilen, zählen auch die Landfrauen aus St. Märgen. Sie können nicht nur leckere Schwarzwälder Kirschtorte zubereiten, sie bringen sich auch in ihrem Heimatort mit tollen Ideen ein. So haben sie als Gemeinschaftsprojekt ein altes, lange leerstehendes Haus zu neuem Leben erweckt mit einem Café, das sie als Genossenschaft betreiben. Walburga Rombach ist eine von ihnen.