Windlicht aus alten Weinflaschen

Stimmungsvolle Windlichter für Garten und Balkon aus alten Weinflaschen selber machen! Lisa Vöhringer zeigt, wie's geht!

Material

leere Weinflaschen (möglichst bauchig)

Glasschneideset

Schleifpapier für Glas zum Nassschleifen (gröber (120-300) und feineres)

Schutzbrille, Atemschutzmaske und Arbeitshandschuhe (schnittfest)

schmales, leeres Marmeladenglas (muss unten in die Weinflasche passen)

50 cm feuerfeste Metallkette

Schlüsselring

2 stabile Metallösen

dicker feuerfester Draht

Drahtschere und kleine Zange

Teelicht

So geht's:

1. Ein paar leere, möglichst bauchige Weinflaschen nehmen und diese in ein Spülbecken mit heißem Wasser geben. Kochendes Wasser hinzugeben und warten, bis sich die Etiketten gut ablösen lassen.

2. Die Weinflasche so auf das Glasschneidegerät legen, das nur der Flaschenboden abgetrennt wird. Die Weinflasche mit leichtem Druck nach unten drücken und die Flasche bei gleichmäßigem Druck einmal rund herum drehen. Dabei ist es wichtig das die Flasche nicht verrutscht, sonst sind die Schnittmarken am Anfang und Ende leicht verschoben.

3. Anschließend zwei dem Glasschneideset beiliegende Gummiringe (richtige Größe zur Flasche auswählen) nehmen und diese an beiden Seiten der Schnittmarke positionieren. Der Abstand der Gummiringe zueinander sollte max. 1cm betragen.

4. Das Wasser im Wasserkocher aufkochen und etwas Wasser in Ihr Spülbecken (damit der Flaschenboden beim Fall ins Spülbecken weicher fällt und nicht bricht) geben. Sobald das Wasser kocht, damit beginnen die Weinflasche abwechselnd mit dem kochenden Wasser (aus dem Wasserkocher) und anschließend sofort mit dem kalten Wasser (aus dem Wasserhahn) zu übergießen. Das Wasser sollte zwischen den Gummiringen rund umherlaufen für jeweils ca. 30 Sekunden. Den Wechsel zwischen kochendem und kaltem Wasser so lange wiederholen bis sich der Flaschenboden löst und ins Spülbecken fällt. Kurz vorher ist meist ein kurzes Knacken des Glases zu hören, dann ist es fast geschafft (aber nicht an der Stelle aufhören!).

5. Eine Schutzbrille, Atemschutzmaske und Arbeitshandschuhe anziehen. Zuerst mit einem gröberen Schleifpapier (Körnung 120-300) und anschließend immer feiner werdend für eine glatte Oberfläche schleifen. Das erste Schleifpapier nehmen und dieses nass machen. Das Schleifpapier auf den Arbeitstisch legen und mit der geschnittenen Seite der Weinflasche nun mit leichtem Druck darüber reiben, um die gerade Schnittseite abzuschleifen. Oder unter Wasser (weniger Schmutz und das Wasser bindet den Glasstaub) schleifen. Um die Seitenkanten (innen und außen) abzuschleifen, das Schleifpapier um einen Schleifblock legen. Anschließend die Flasche mit einem Glasreiniger säubern und wer mag kann eine Glaspolitur auf die Schnittkante auftragen.

HINWEIS: Niemals nur das Schleifpapier in den Händen halten, Sie könnten sich dabei schneiden! Wenn kein Schleifblock vorhanden ist, geeignete Arbeitshandschuhe anziehen. Beim Schleifen zudem immer eine Schutzbrille und Atemschutzmaske tragen. Glas muss immer nass geschliffen werden, da sonst eine zu große Hitze entsteht.

6. Den Schlüsselring am letzten Glied der Metallkette fixieren (muss lang genug sein um die Weinflasche daran nach oben schieben zu können + Puffer zum Aufhängen) und zwei Teilstücke der Metallkette in den Schlüsselring einfädeln. An diesen wird das Marmeladenglas befestigt.

TIPP: Die Kette im Baumarkt bereits auf die benötigte Größe zuschneiden lassen (außer Sie besitzen einen Bolzenschneider)

7. Etwas Draht abschneiden und diesen um den Rand des Marmeladenglases legen. Rechts und links vom Glas den Draht zu runden Ösen biegen und die Drahtenden anschließend fest verdrehen. Überstände abschneiden.

8. Die Drahtaufhängung mit zwei stabilen Metallösen an den beiden kurzen Ketten fixieren.

9. Ein Teelicht ins Glas stellen und die Metallkette von unten durch die abgeschnittene Glasflasche nach oben ziehen. Das Marmeladenglas schwebt nun in der Flasche.

10. Das Windlicht aufhängen. Zum Anzünden oder löschen der Flamme, die Glasflasche an der Metallkette nach oben ziehen.

ACHTUNG: Der Flaschenhals arbeitet hier, wie ein Kamin, daher ist die Metallkette und der obere Flaschenbereich sehr heiß – NICHT ANFASSEN.

Schritt für Schritt zum Windlicht aus alten Weinflaschen

WAS TUN, WENN DIE SOLLBRUCHSTELLE NICHT SAUBER GEBROCHEN IST?

Variante 1 – an einem der beiden Teile steht noch etwas Glas über, sonst ist der Bruch gut:

Wenn es nur ganz wenig ist, einfach abschleifen.

Ansonsten Handschuhe und Schutzbrille an ziehen, Wasser in die Spüle geben, bis das Glas gut unter Wasser ist. Dann mit einer Flachzange an der Sollbruchstelle ansetzen und das überstehende Glas abbrechen. Dies aber nur unter Wasser tun, damit keine Glasscherben umherfliegen! In 2 von 3 Fällen können Sie so diesen Teil retten und für ein DIY-Projekt nutzen.

Variante 2 – einem der beiden Glasteile fehlt ein Stück:

Solange das Stück lang genug für den Glasschneider ist, kann mit etwas Abstand eine zweite Sollbruchstelle auf dem Glasschneider gemacht werden und einen zweiten Anlauf versuchen.

Unbedingt an die Handschuhe denken, da sehr nah an einem scharfen und ausgefransten Glasrand gearbeitet wird.

Sicherheitshinweise:

Arbeiten Sie mit schnittfesten Handschuhen, Atemschutzmaske und einer Schutzbrille und reinigen Sie Ihren Arbeitsbereich anschließend gründlich, damit keine kleinen Glassplitter oder Glasstaub zurückbleiben.

Niemals nur das Schleifpapier in den Händen halten, Sie könnten sich dabei schneiden! Wenn kein Schleifblock vorhanden ist, geeignete Arbeitshandschuhe anziehen. Tragen Sie beim Schleifen zudem immer eine Schutzbrille und Atemschutzmaske. Glas muss immer nass geschliffen werden, da sonst eine zu große Hitze entsteht.

Arbeiten Sie in Ruhe und konzentriert. Kinder und Haustiere sollten sich nicht in der Nähe aufhalten.

Der Flaschenhals und die Metallkette werden sehr heiß, wenn die Flamme brennt. Nicht anfassen!

Tipps

Manche Etiketten lösen sich nach einer Weile im heißen Wasser von selbst, andere müssen abgezogen werden und wieder andere wollen einfach nicht – da hilft ein Glasschaber. Etiketten gut einweichen lassen und dann das Etikett mit dem Glasschaber entfernen und Klebereste mit einem Schwamm und Spülmittel entfernen.

Zum Schneiden eignen sich Wein- oder Bierflaschen am besten. Die Dicke des Glases sollte idealerweise 2-4 mm betragen.

Da jede Weinflasche anders ist, braucht es etwas Geduld und i.d.R. mehrere Glasflaschen, da nicht jede perfekt bricht. Kleine überstände lassen sich aber gut abschleifen oder nochmal korrigieren und meistens kann man mindestens eins der beiden Teile für ein DIY-Projekt nutzen. Sie sollten also mehrere Weinflaschen zur Verfügung haben.

Achten Sie auf den perfekten Abstand der Gummiringe (max. 1cm) und gießen Sie das Wasser nur zwischen den Ringen entlang.

Im Studio: Lisa Vöhringer, Designerin