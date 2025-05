Wiesen-Blumenkopfkränzchen

per Mail teilen

Mit all den schönen Blüten die jetzt auf Wiesen und im Garten blühen, bindet Blumendesignerin Anna Tschorn ein Kränzchen - ein schönes Accessoire für die Haare oder als Dekoration für Zuhause.

Material

Dicker Draht, Band (am besten Grünton), Naturkordel

Myrthendraht, optional Wickeldraht

Wiesenblumen (Kamille, Schafgarbe, Wiesensalbei, Margarite, Gräser) oder auch dankbare Schnittblumen wie Nelken, Schleierkraut

Schere/ Gartenschere

Dekobänder, wenn flatternde Bänder am Hinterkopf gewünscht sind

So geht's:

1. Beim Spaziergang oder im eigenen Garten Grünes und Blumiges sammeln. Wer sich für Schnittblumen entscheidet, sollte am besten dankbare Blumen wählen, die gut eintrocknen und wenig Wasser benötigen.

2. Als Grundlage des Kopfkranzes können verschiedene Methoden gewählt werden: Entweder mit einem festen Draht einen Kreis formen und die Enden des Drahtes als Öse biegen. Mit dieser Variante hat man eine stabile Basis und der Kranz wird nicht instabil sein. Für die Länge des Drahtes den Kopfumfang messen und mit einer Beißzange den Draht auf diese Länge +5cm kürzen.

Es ist aber auch möglich, den Kranz auf Basis eines Bandes bzw. einer Kordel zu binden. Hierzu den Kopfumfang messen und circa 20-30 cm dazugeben, damit am Ende das Band bzw. Kordel bequem verknotet werden kann.

3. Dann kann mit dem Binden des Kopfkranzes begonnen werden. Zunächst den Myrthendraht am Band/Draht oder Kordel befestigen, in dem der Draht einmal darum gewickelt und verdreht wird. Dann Blümchen, Gräser, Kräuter in einer Länge von circa 5-8 cm zurecht schneiden und kleine Sträußchen von dieser Menge nehmen. Je mehr Menge man pro Sträußchen wählt, desto üppiger wird der Kranz.

4. Das erste Sträußchen anlegen und den Myrthendraht einmal am unteren Stilbereich des Sträußchen und den Draht/Band/Kordel umwickeln. Danach leicht geschichtet das nächste Sträußchen anlegen. Den Vorgang so lange wiederholen, bis der Kranz vollständig umbunden ist. Am Ende den Wickeldraht abschneiden und diesen, wie beim Nähen verwahren. Und schon ist unser Kranz fertig.

Tipp: Beim Binden darauf achten, dass gleich dicke Sträußchen anlegt werden, damit der Kranz eine einheitliche Form bekommt.

5. Zum Schluss die Enden des Kranzes entweder mit Band oder Kordel verbinden und direkt verknoten. Wenn Draht als Grundlage gewählt wurde, jeweils an den Ösen eine Kordel befestigen und einen Knoten binden.

Tipp: Wer möchte, kann hier noch lange, flatternde Bänder befestigen und diese im Wind flattern lassen.

Eine tolle Beschäftigung für die ganze Familie, am Kindergeburtstag oder für kleine Gartenprinzessinnen.

Viel Spaß beim Sommerkopfkränzchen binden!

Im Studio: Anna Tschorn, Blumendesignerin