Zum Geburtstag, zu Ostern oder einfach so ein paar liebe Zeilen: diese wunderschönen Karten zaubern den Empfängern auf jeden Fall ein Lächeln ins Gesicht. Kartendesignerin Kathrin Kindermann zeigt, wie sie gebastelt werden.

Material:

Tonkarton in unterschiedlichen Farben

Ein 15 cm langes Bändel

Bastelkleber

Schere

Geodreieck

Locher

Bleistift

Einen gut deckenden Stift

Nice-to-have, aber kein Muss: Papierschneidemaschine, Falzbein, Falzstift

Die Kartenvorlage

So geht’s:

1. Die Grundkarte (pink) in der Mitte falzen und den Aufleger (rot) mittig auf die Vorderseite der Grundkarte kleben.

2. Die 4 Tulpen auf die 4 Kärtchen kleben. Die 3 Doppelblättchen auf die 3 hinteren Tulpen kleben. Die vorderste Tulpe erhält keine Doppelblättchen.

3. Den "Zieher" am 4. Falz knicken und 4 dünne Klebestreifen unter jedem Falz anbringen.

4. Das unterste Tulpenkärtchen an den 1. Falz kleben. Der Falz darf dabei nicht überklebt werden. Das nächste Tulpenkärtchen an den 2. Falz kleben, das nächste an den 3. Falz und das oberste an den 4. Falz.

5. Den "Zieher" aufklappen und umdrehen, sodass die Tulpen verdeckt auf dem Tisch liegen. Einen dünnen Klebestreifen an das Ende des Ziehers anbringen. Darauf achten, dass der Klebestreifen nur auf dem "Zieher" und nicht auf dem Kärtchen ist. Auf den Klebestreifen die Lasche kleben. Diese sollte auf beiden Seiten ungefähr gleich weit überstehen.

6. Auf die Lasche 2 Klebepunkte anbringen. Den Zieher zusammenklappen, wenden und den gesamten Mechanismus mit den beiden Klebepunkten auf die Karte kleben.

7. Nun wird ein gut deckenden Stift und ein Band benötigt. Den Mechanismus ganz aufziehen, das Band durch das Loch fädeln und eine Schleife machen. Nun kann ein Text auf den "Zieher" geschrieben werden.

8. Zum Schluss noch ein paar Punkte aufmalen oder Konfetti aufkleben. Fertig!

Schritt für Schritt zur Wasserfallkarten mit Tulpenmotiv

Im Studio: Kathrin Kindermann, Kartendesignerin