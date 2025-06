Shirt mit Streifen stricken

per Mail teilen

Blaue Wellen und weiße Wölkchen - diese Farbkombination lässt uns vom Meer träumen und vereint sich im luftigen Shirt von Strickdesignerin Tanja Steinbach. Hier gehts zur Anleitung in verschiedenen Größen

KURZ ZUSAMMENGEFASST

Das Shirt wird nahtlos von oben nach unten gestrickt. Zuerst werden die Maschen für das Halsbündchen auf die dünnere, kurze Rundstricknadel oder Nadelspielnadeln angeschlagen und zur Runde geschlossen. Nachdem das Halsbündchen fertiggestellt ist, wird die obere Passe mit Zunahmen an den Schulterlinien gearbeitet. Dafür die Nadelstärke wechseln und mit den dickeren Nadeln weiterarbeiten. Sobald die Rundstricknadellänge nicht mehr ausreicht ggf. auf ein längeres Nadelseil ausweichen. Die Schulterlinie kann auf verschiedene Arten gestrickt werden, mit oder ohne „Durchblick“ - bitte die Anleitung beachten.

Anschließend werden Vorder- und Rückenteil getrennt und für die Armausschnitte in Hin- und Rückreihen gearbeitet. Entlang der Kanten verläuft ein Rippenstreifen welcher gleichzeitig die Armausschnittblende bildet. Für den maritimen Look werden 2 Blockstreifen eingestrickt. Unter den Armausschnitten werden die Maschen wieder zur Runde geschlossen, dann wird der Rumpf in Runden mit seitlichen Abnahmen bis zum unteren Abschlussbündchen gestrickt. Die Rippen der Armblende setzen sich im Rumpf fort. Zum Schluss nochmals die Nadelstärke wechseln und das Bündchen wieder in der dünneren (kleineren) Nadelstärke stricken.

Das Shirt ist in 5 legeren Doppelgrößen beschrieben, um die richtige Größe zu finden sind auch der Brustumfang und die zusätzlichen Weitenzugaben notiert.

Bitte beachten: Die unterschiedlichen Angaben in der Anleitung sind in der Reihenfolge der Größenaufzählung notiert, sind nur einzelne Angaben gemacht, gelten diese für alle Größen.

Größe (36/38) 40/42 (44/46) 48/50 (52/54)

Brustumfang:

(84-88) 92-96 (100-104) 110-116 (122-128) cm

Brustumfang des fertigen Tops:

ca. (120) 128 (136) 144 (152) cm

Weitenzugabe im Brustumfang:

(32 – 36) 32 – 36 (32 – 36) 28 – 34 (24 – 30) cm

Material

Das Shirt wird aus einem weichen, matten Schlauchbändchen gestrickt. Für das gezeigte Modell wurde Promessa (Schlauchbändchen aus 70% Bio-Baumwolle, 30% recyceltes Polyamid, Lauflänge = 125 m / 50 g) von Lana Grossa in 2 unterschiedlichen Farben verwendet:

Farbe 1: (200-250) 250 (300) 350 (400) g Flieder (Fb 29), = Hauptfarbe

Farbe 2: (100) 100 (100) 150 (150) g Natur (Fb 14) für die Streifen

Alternativ können Sie beispielsweise auch „Phil Green“ von Phildar oder „Copenhagen“ von Lang Yarns und „Ibis“ von Katia oder „Carly“ von Lang Yarns verwenden. Diese Garne haben einen ähnlichem Garncharakter, jedoch eine andere Garnzusammensetzung und –stärke. Bitte beachten Sie, dass sich bei anderen Lauflängen der Garnverbrauch verändern kann.

Nadelspielnadeln oder eine 50-60 cm kurze Rundstricknadel in Stärke 4 mm

Eine 2. Rundstricknadel in Stärke 4 mm für das untere Bündchen

Je eine 50-60 cm kurze und 80-100 cm lange Rundstricknadel in Stärke 5 mm

2 Maschenmarkierer

Außerdem Schere, Maßband und Vernähnadeln

MUSTER UND MASCHEN

Glatt rechts

In Hinreihen rechte Maschen, in Rückreihen linke Maschen stricken.

Rippenmuster

1 Masche rechts, 1 Masche links im Wechsel stricken.

Rippenstreifen über 12 Maschen

In Runden: 2 Maschen links, 3 Maschen rechts, 2 Maschen links, 3 Maschen rechts, 2 Maschen links

In Reihen die Maschen in der Rückreihe Stricken wie sie erscheinen

Doppelte Randmasche (die ersten 2 M und die letzten 2 M jeder Reihe)

1 Masche mit dem Faden VOR der Arbeit wie zum Linksstricken abheben, 1 Masche rechts stricken.

Überzug

1 Masche wie zum Rechtsstricken abheben, 1 Masche rechts stricken, dann die abgehobene Masche über die gestrickte Masche ziehen.

MASCHENPROBE

glatt rechts mit Nadel 5 mm: 18 Maschen und 26 Reihen/Runden = 10 cm x 10 cm.

Jeder strickt anders. Ermittle zunächst mithilfe eines Probestücks die Nadelstärke, mit der du die nötige Maschenprobe erreichst! Die angegebene Nadelstärke dient dabei zur Orientierung.

Ermittle zunächst die Nadelstärke, mit der du die Maschenprobe möglichst genau erreichst:

24 Maschen mit Nadelstärke 5 mm anschlagen und 34 Reihen glatt rechts stricken, dann die Maschen abketten. Die Maschenangaben dienen zur Orientierung, das Probestück sollte größer als 10 x 10 cm sein! Das Probestück dämpfen und gut auskühlen lassen, das Dampfbügeleisen dazu nur über die Maschen halten und nicht aufsetzen.

In der Mitte des Probestücks die Maschen auf einer Länge von 10 cm in der Höhe und 10 cm in der Breite zählen. Werden mehr Maschen gezählt als angegeben, eine größere Nadelstärke wählen. Werden auf demselben Stück weniger Maschen gezählt als angegeben, eine dünnere Nadelstärke wählen. Den Vorgang wiederholen, bis die individuell passende Nadelstärke erreicht ist. Nur dann stimmen später auch die Maße des fertigen Tops mit denen des abgebildeten Modells überein.

ANLEITUNG

Bitte beachten: Die unterschiedlichen Angaben in der Anleitung sind in der Reihenfolge der Größenaufzählung notiert, sind nur einzelne Angaben gemacht, gelten diese für alle Größen.

TIPP: Die Anleitung einmal vollständig durchlesen und alle Angaben für die gewünschte Größe markieren.

Abkürzungen

M = Masche(n)

MM = Maschenmarkierer

Randm = Randmasche(n)

Halsbündchen und Schultern

Schlage in der 1. Farbe (84) 88 (92) 100 (108) Maschen mit der dünneren Nadel an, schließe die Maschen zur Runde und markiere beide Seitenlinien:

HINWEIS: Der Rundenübergang befindet sich an der linken Schulterlinie zwischen Vorder- und Rückenteil.

1. Runde:

(Rückenteil) * 1 M rechts, 1 M links, ab * (21x) 22x (23x) 25x (27x) arbeiten, 1MM einhängen,

(Vorderteil) * 1 M rechts, 1 M links, ab * (21x) 22x (23x) 25x (27x) arbeiten, 1MM einhängen (= Rundenübergang).

2. Runde:

* 1 M rechts, 1 M links, ab * stets wiederholen, die MM dabei einfach abheben.

Die 1. – 2. Runde 1x arbeiten.

Dann die 2. Runde noch 2x wiederholen.

Wechsle zur dickeren Rundstricknadel und arbeite die Schulterschrägung, mit „Durchblick“:

3. Runde:

(Rückenteil) 1 M rechts, 2 Umschläge, bis 1 M vor dem MM rechts stricken, 2 Umschläge, 1 M rechts, den MM abheben,

(Vorderteil) wie das Rückenteil arbeiten.

4. Runde:

(Rückenteil) 1 M rechts, 2 Umschläge, die beiden Umschläge der Vorrunde 1x rechts und 1x rechts verschränkt stricken, bis zu den Umschlägen vor dem MM rechts stricken, die beiden Umschläge der Vorrunde 1x rechts und 1x rechts verschränkt stricken, 2 Umschläge, 1 M rechts, den MM abheben,

(Vorderteil) wie das Rückenteil arbeiten.

Hinweis: Am Ende der Anleitung ist noch eine Alternative für die Zunahmen beschrieben, welche weniger transparent wirkt. Alternativ kann auch nur mit einem anstatt 2 Umschlägen gearbeitet werden, es werden dabei jedoch auch 2 Maschen in der Folgerunde aus dem Umschlag herausgestrickt.

Die 3. und 4. Reihe 1x arbeiten, dann die 4. Reihe noch (21x) 22x (23x) 24x (25x) arbeiten.

5. Runde:

(Rückenteil) 1 M rechts, 1 Umschlag rechts und 1 Umschlag rechts verschränkt stricken, bis zu den Umschlägen vor dem MM rechts stricken, 1 Umschlag rechts und 1 Umschlag rechts verschränkt stricken, 1 M rechts, den MM abheben,

(Vorderteil) wie das Rückenteil arbeiten.

Kontrolle: (268) 280 (292) 308 (324) M

Rückenteil

Teile Vorder- und Rückenteil zwischen den Markierern, arbeite für die Armausschnitte beide Hälften in Hin- und Rückreihen mit Doppelten Randmaschen und jeweils einem Rippenstreifen an beiden Seiten und teile die Maschen in der ersten Reihe wie folgt ein:

1. Reihe (Hinreihe):

(Rückenteil) Doppelte Randm, 12 M Rippenstreifen, bis 14 M vor dem MM rechts stricken, 12 M Rippenstreifen, Doppelte Randm, den MM entfernen,

(Vorderteil) alle übrigen M stilllegen und den letzten MM entfernen.

Kontrolle: (134) 140 (146) 154 (162) M je Vorderteil und Rückenteil

In dieser Mustereinteilung insgesamt (50) 52 (56) 58 (62) Reihen arbeiten, dabei den ersten Blockstreifen (über 18 R) in der 2. Farbe in der 16 R beginnen.

Hinweis: Am Ende der Anleitung ist noch eine Alternative für die Zunahmen beschrieben, welche weniger transparent wirkt. Alternativ kann auch nur mit einem anstatt 2 Umschlägen gearbeitet werden, es werden dabei jedoch auch 2 Maschen in der Folgerunde aus dem Umschlag herausgestrickt.

Der Abstand zum nächsten Blockstreifen soll ebenfalls 16 R/Rd betragen, = 52 R/Rd nach dem 2. Streifen, dann in der Hauptfarbe (1. Farbe) weiterarbeiten.

Dabei 1x in der 5. Reihe und noch (3x) 3x (4x) 4x (4x) in jeder 12. Reihe an beiden Seiten je 1 M abnehmen:

Doppelte Randm, 12 M Rippenstreifen, 1 Überzug, bis 16 M vor dem MM rechts stricken, 2 M rechts zusammenstricken, 12 M Rippenstreifen, Doppelte Randm.

Nach der letzten Rückreihe den Faden abschneiden und die M des Rückenteils stilllegen.

Kontrolle: (126) 132 (136) 144 (152) M Rückenteil

Vorderteil

Wie das Rückenteil arbeiten, den Faden jedoch nicht abschneiden, sondern nach der letzten Rückreihe wenden und mit Vorder- und Rückenteil für den Rumpf wieder verbinden.

Rumpf

Verbinde die Maschen von Vorder- und Rückenteil:

(Vorderteil) 2 M links zusammenstricken, 12 M Rippenstreifen, bis zu den letzten 14 M rechts stricken, 12 M Rippenstreifen, 2 M links zusammenstricken,

(Rückenteil) 2 M links zusammenstricken, die vorletzte M der rechten Nadel über die letzte M ziehen, 1 MMsetzen, 12 M Rippenstreifen, bis zu den letzten 14 M rechts stricken, 12 M Rippenstreifen, 2 M links zusammenstricken,

(Vorderteil) 1 M links stricken, die vorletzte M der rechten Nadel über die letzte M ziehen, 1 MMsetzen = 6 Abnahmen.

Kontrolle: (246) 258 (266) 282 (298) M Rumpf mit Ärmel.

Stricke den Rumpf in Runden und nimm an beiden Seitenlinien in jeder 3. Runde jeweils 2 Maschen ab:

1. und 2. Runde:

(Rückenteil) 12 M Rippenstreifen, bis 13 M vor dem MM rechts, 12 M Rippenstreifen, 1 M links, den MM abheben,

(Vorderteil) wie das Rückenteil arbeiten.

3. Runde:

(Rückenteil) 12 M Rippenstreifen, 1 Überzug, bis 15 M vor dem MM rechts, 2 M rechts zusammenstricken, 12 M Rippenstreifen, 1 M links, den MM abheben,

(Vorderteil) wie das Rückenteil arbeiten = 4 Abnahmen.

Die 1. – 3. Runde (17x) 17x (16x) 16x (16x) arbeiten, dann die 1. Runde noch (1x) 2x (6x) 8x (11x) arbeiten.

Kontrolle: (178) 190 (202) 218 (234) M Rumpf

Wechsle zur dünneren Rundstricknadel und arbeite das untere Abschlussbündchen, dafür 3 Runden im Rippenmuster stricken, dann alle M im Muster abketten.

Vernähe die Fäden. Feuchte das Top an, ziehe es dem Schnitt entsprechend in Form und lass es liegend trocknen. Fertig!

Tipp: Alternative Anleitung für die Schulterzunahmen:

Dafür die 3. Runde wie folgt stricken

3. Runde:

(Rückenteil) 1 M rechts, mit der rechten Nadelspitze den Querfaden von hinten nach vorn auffassen und auf die linke Nadelspitze heben, dann 1 Masche rechts und 1 Masche rechts verschränkt aus dem Querfaden stricken, (= + 2 M)

bis 1 M vor dem MM rechts stricken,

mit der linken Nadelspitze den Querfaden von hinten nach vorn auffassen, dann mit der rechten Nadel 2 Masche rechts aus dem Querfaden stricken, dabei die 2. Masche durch die vor der Nadel liegende Schlinge arbeiten (= + 2 M)

1 M rechts, den MM abheben,

(Vorderteil) wie das Rückenteil arbeiten.

4. Runde und 5. Runde wie 3. Runde stricken.

Strickprofis können auch mit doppelten links- und rechtsgeneigten Zunahmen aus der Vorrunde arbeiten.

Die Anleitung mit Schnittskizze

Zum Ausdrucken!

Im Studio: Tanja Steinbach, Strick-Designerin