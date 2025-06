Gemütliche Lichtstimmung im Outdoor-Wohnzimmer? Kein Problem für Kreativbloggerin Sarah-Nadine Botosch. Sie stapelt ausgedientes Geschirr zu einer coolen Lampe, die überall mit hin genommen werden kann!

Material & Werkzeug:

Batteriebetriebene LED-Lampe mit Kabel („Pull Light“)

Teller, Schüsseln, Becher etc. aus Kunststoff

Acrylfarbe (permanent Spray oder ähnlich)

Batterien

Bohrer

Zusätzliche Helfer:

Kegelsenker

Messschieber

So geht's:

1. Es wird eine "Pull Light" benötigt, eine batteriebetriebene LED-Lampe mit Kabel und Fassung. Alternativ kann auch auch ein normales Kabel mit Lampenfassung für die Steckdose verwendet werden.

Hinweis Der Vorteil beim Pull Light ist, dass es mit Batterien betrieben wird und an seiner praktischen Schnur einfach immer und überall aufgehangen werden kann. Also auch ein praktischer Begleiter für Campingliebhaber. Die Leuchte gibt es in vielen verschiedenen Farben und kann von superbunt bis schlicht gekauft werden.

2. Mit Hilfe eines Messschiebers die Stärke der Schnur ermitteln. Diese brauchen wir, um die Größe des Bohrlochs zu bestimmen. Wer keinen Messschieber zur Hand hat, kann auch einfach den Bohrer auf die Schnur legen und schauen, ob dieser ungefähr die gleiche Dicke hat.

Tipp: Zunächst ein kleineres Loch bohren. Vergrößern geht nachträglich immer.

3. Nun geht es schon an das Geschirr. Einfach ausprobieren, in welcher Reihenfolge der Lampenschirm angeordnet werden soll und dann genau in der Mitte ein Loch bohren. Anschließend die Löcher mit dem Kegelsenker versäubern.

Wichtig: Weniger Geschirr ist mehr, damit das Ganze Konstrukt nicht zu schwer wird.

4. Wenn die bisherige Farbe oder auch das Muster gefällt, kann dieser Schritt einfach übersprungen werden. Andernfalls werden die einzelnen Teile nun bunt angesprüht. Hierfür eignet sich permanent Acryl Spray. Dadurch entsteht eine gleichmäßige Oberfläche. Sowohl einzelne Akzente als auch kunterbunt ist möglich. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

5. Nachdem alles ordentlich durchgetrocknet ist, kann es auch schon aufgefädelt werden. Hier muss die Klammer am Ende der Schnur geöffnet werden. Sind alle Geschirrstücke in der richtigen Reihenfolge aufgereiht, wird die Klammer wieder verschlossen.

Hinweis zur Beleuchtung: Die Lampe selbst muss unter Umständen Outdoor geeignet sein, damit sie im Regen hängen bleiben kann. Andernfalls muss sie entsprechend geschützt bleiben.

Am Baum, im Garten, über dem Campingtisch, der Picknickdecke, am Balkongeländer oder auch an der Gartenhütte. Ganz egal wo. Der neue Lampenschirm ist schnell dort angebracht und kann mit einem einfachen Zug an und aus geschalten werden.

Schritt für Schritt zur Outdoor-Lampe aus altem Geschirr

Viel Spaß beim Gestalten und schöne Abende unter neuem Licht!

Im Studio: Sarah-Nadine Botosch, Kreativbloggerin