Die Menschen, die am Fuße des Steinbruchs in Dossenheim bei Heidelberg zusammenkommen, haben unter der Woche ganz normale Jobs. Doch am Wochenende tauchen sie ein in ihre selbst kreierte Western-Welt. Dabei legen die Mitglieder im Verein "Lakota Trading Post Dossenheim e.V." besonderen Wert darauf, alles möglichst authentisch zu gestalten. Irmgard Barnes versucht in ihrem Verein beispielsweise durch Kleidung und handwerkliche Arbeiten Lebensbereiche einer native American des 19. Jahrhunderts nachzuempfinden.