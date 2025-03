Osterbeutelchen mit Hasenohren nähen

per Mail teilen

Die süßen Beutelchen mit den lustigen Hasenohren und dem Bommelschwänzchen sind schnell und einfach genäht und eignen sich perfekt, um kleine Ostergeschenke oder Naschereien zu verpacken.

SCHWIERIGKEITSGRAD 1

Größe

Großes Beutelchen 10 cm x 13 cm x 7 cm

Kleines Beutelchen 7 cm x 9 cm x 5 cm

Die Angaben für die einzelnen Größen sind durch Schrägstriche getrennt.

Material

Außenstoff: unifarbener Baumwoll- oder Leinenstoff, 40 cm x 40 cm / 30 cm x 30 cm

Innenstoff: gemusterter Baumwoll- oder Leinenstoff, 40 cm x 40 cm / 30 cm x 30 cm

Pompon in Weiß, ø 20 mm

farblich passendes Nähgarn

SCHNITTMUSTERBOGEN PDF

Großes Osterbeutelchen, kleines Osterbeutelchen

Nahtzugabe

Die Schnittteile rundum mit 1 cm Nahtzugabe zuschneiden.

Zuschnitt

Die Schnittteile zuschneiden und die Markierungen vom Schnittmuster auf die Stoffteile übertragen.

Außenstoff

2x Osterbeutelchen

Innenstoff

2x Osterbeutelchen

So geht's:

1. Je ein Schnittteil aus Außenstoff und aus Innenstoff rechts auf rechts legen und die Teile entlang der oberen Kanten und der Ohren aufeinanderheften.

2. Die Teile entlang der oberen Kanten und der Ohren zusammennähen.

TIPP Sie können ein Schnittteil aus Außenstoff vor dem Zusammennähen mit einer Applikation verzieren oder einen Namen aufsticken.

3. Die Nahtzugaben auf ca. 5 mm zurückschneiden, in den Rundungen v-förmig einschneiden und an den Ohrenspitzen abschrägen.

4. Die Teile auf rechts wenden, die Ohren mithilfe eines kleinen Borstenpinsels oder einer Stricknadel ausformen. Die Nahtzugaben der oberen Kanten auseinanderbügeln.

5. Die Beutelteile auseinanderziehen und so aufeinanderheften, dass Außen- und Innenstoff jeweils rechts auf rechts aufeinanderliegen. Die Ohren liegen zwischen den Schichten, man klappt sie dabei am besten zusammen, damit sie nicht in die Nähte ragen.

6. Die Seitennähte und die Bodennaht schließen, dabei die inneren Ecken aussparen und am Innenboden eine Wendeöffnung lassen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln.

7. Die Stofflagen auseinanderziehen, die Kanten der inneren Ecken an den Böden bündig aufeinanderlegen und heften.

8. Die Kanten zusammennähen. Die Nahtzugaben auf 5 mm zurückschneiden.

9. Das Beutelchen durch die Wendeöffnung auf rechts wenden und die Kanten rundum aufeinanderbügeln. Die Wendeöffnung knappkantig schließen.

10. Die Beutelteile ineinanderschieben. Den Pompon von Hand an die Rückseite nähen.

Im Studio: Laura Wilhelm, Näh-Desigenin