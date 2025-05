Maritime Tischdeko aus Treibholz und Strandgut

Eine maritime Tischdeko sieht aus wie ein Stück Urlaub am Meer und lässt sich ganz leicht aus Treibholz und Strandgut selbst herstellen.

Material:

1 geeignetes Stück Treibholz (nicht zu morsch)

Schmale Drahtbürste, Schleifschwamm oder Schleifpapier oder Handschleifer

Schutzbrille, Schutzhandschuhe

Schnell trocknender Kleber (z.B. Alleskleber Gel extra stark oder Zwei-Komponenten-Kleber)

Zwei verschieden farbige Kordeln (z.B. beige und braun)

Maritimes Dekomaterial, Strandgut (z.B. Muscheln, Meer-Glas, Steine, kleine Treibholzstücke, Schiffchen, Lichterkette)

Kerzenhalter und Kerzen nach Belieben

So geht's:

1. Geeignetes Treibholz sammeln und gut trocknen lassen (am Besten in der Sonne)

2. Das Treibholz säubern. Hierzu eignet sich z.B. eine schmale Drahtbürste, da dabei gleich lose Teile entfernt werden. Bei Bedarf das Holz etwas nachschleifen z.B. mit einem Schleifschwamm.

Tipp: Beim Säubern und schleifen des Treibholzes Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen (da das Holz splittern kann).

3. Die beiden Kordeln vorbereiten. Sie sollten jeweils ca. dreimal die Länge des Treibholzes haben. Die Kordeln neben einander legen und an einem Ende fest zusammen Knoten. Dann in einigermaßen gleichem Abstand ein paar lockere Knoten in die Kordeln binden. Das Ende wieder fest zusammenknoten.

4. Die Kordel so auf das Treibholz legen, wie man sie am Ende gerne haben möchte. Dann mit Kleber an ein paar Stellen am Holz festkleben.

5. Nun die Deko (z.B. Muscheln) nach Geschmack auf der Kordel und dem Treibholz verteilen. In- und zwischen den Knoten hält sie besonders gut und muss nur leicht mit Kleber befestigt werden.

6. Zum Schluss nach Belieben Kerzenhalter oder Windlichter und Kerzen einsetzen

Tipp: Variante mit Windlicht und Lichterketten Esther Sackewit Es kann auch eine kleine Lichterketten als Deko verwendet werden. Zudem gibt es Kordeln zu kaufen, in denen bereits Lichterketten integriert sind.

Schritt für Schritt zur maritimen Tischdeko aus Treibholz und Strandgut

Im Studio: Esther Sackewit, Designerin