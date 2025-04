Makramee-Herz als Schlüsselanhänger

Dieses mit Liebe selbst geknüpfte Herz verschenkt sich doch am Allerbesten! Kreativ-Bloggerin Lisa Vöhringer hat eine zauberhafte Idee für Mamas, Papas, Freundinnen und alle Lieben!

Material

2-3mm dickes (geflochtenes) Makrameegarn

Schere

Pinnadeln

Korkuntersetzer/Korkbrett

Maßband

Schlüsselring

Makrameekamm (wenn mit normalem Makrameegarn – nicht geflochten – gearbeitet wird)

So geht's:

1. Garn zuschneiden und fixieren

Schneide 6 Fäden mit einer Länge von je 60-70 cm von deinem Makrameegarn ab.

Bei 2mm Garn reicht 60 cm pro Faden, bei dickerem Garn lieber 70 cm oder noch länger.

Nun befestigst du zwei der Fäden mit einem Ankerknoten am Schlüsselring. Dazu legst du den Faden hälftig zusammen, hältst die entstandene Schlaufe hinter den Schlüsselring und fädelst die beiden Fadenenden durch den Schlüsselring und die Fadenschlaufe hindurch und ziehst die Schlaufe fest. Wiederhole das Ganze mit dem zweiten Faden.

Drehe den Schlüsselanhänger so, dass die losen Fäden auf der Schlaufe liegen und fixiere den Schlüsselring an mindestens zwei Stellen mit Stecknadeln an deinem Korkuntersetzer. So verrutscht nichts und dir fällt das Knüpfen deutlich leichter.

2. Rippenknoten

Wir beginnen nun mit dem kleinen Dreieck, das oberhalb des Herzens geknüpft wird und verwenden hier Rippenknoten:

Nimm den linken Faden und lege ihn nach rechts über die verbleibenden drei Fäden. Dieser Faden dient dir als Trägerfaden. Nimm diesen in die rechte Hand und halte ihn leicht gespannt.

Dann schlingst du den zweiten Faden von links (Arbeitsfaden) um diesen einmal herum, das Fadenende geht links durch die Schlaufe nach unten und du schiebst die entstandene Schlaufe nach oben unterhalb des Ankerknotens und ziehst diese fest. Wiederhole diesen Teil nochmal mit derselben Schnur und schon ist der erste Rippenknoten geknüpft.

Jetzt nimmst du den ganz rechten Faden mit der linken Hand als Trägerfaden nach links über und knüpfst mit dem zweiten Faden von rechts einen Ankerknoten um den Trägerfaden. Anschließend noch einen Rippenknoten mit dem zweiten Faden von links – so schließt sich die Mitte und das Rippenknoten-Dreieck ist fertig.

TIPP: Halte den Trägerfaden (das ist der den du zu Beginn über die anderen gelegt hast) am besten immer in der Hand und mit leichter Spannung, so fällt das Knüpfen der Rippenknoten einfacher.

3. Faden ergänzen und Herz knüpfen

Um nun mit dem Knüpfen des Herzens beginnen zu können benötigen wir auf beiden Seiten einen weiteren Faden.

Nimm einen der übrigen 4 Fäden und fixiere ihn in der Mitte links oberhalb der Fäden.

Knüpfe nun mit den beiden linken Fäden um diesen je einen Rippenknoten .

Wiederhole das Ganze auf der rechten Seite. Damit sich auch hier er Übergang gut schließt nun noch einen Rippenknoten mit dem dritten Faden von rechts knüpfen.

Nun legst du den ganz rechten Faden nach links über die Fäden und knüpfst mit dem zweiten Faden von rechts ebenfalls einen Rippenknoten. Um die Lücke zu schließen, damit sich ein weiteres Dreieck bildet, nun noch einen Rippenknoten mit den dritten Faden von rechts knüpfen, so schließt sich die Mitte.

4. Faden und Ankerknoten fixieren

Um nun die Herzbögen zu knüpfen, benötigen wir die beiden übrigen Schnüre.

Nimm den ersten, lege ihn mittig zu einer Schlaufe und diese hinter den ganz linken Faden.

Dann fädelst du die beiden Fadenenden durch die Schlaufe hindurch und hast so einen umgekehrten Ankerknoten (wie ganz zu Beginn) geknüpft.

Den rechten Teil der eben fixierten Schnur schlingst du nun über den gespannten Faden und fädelst das Fadenende nach vorne durch die entstehende Schlaufe durch.

Mit dem linken Teil der Schnur machst du dasselbe links vom Ankerknoten.

Die geknüpften Knoten schiebst du nun nach oben, bis sie direkt neben den bestehenden Knoten ankommen.

Nun nimmst du die letzte verbleibende Schnur, die noch nicht fixiert wurde und wiederholst den Schritt auf der rechten Seite.

5. Herz füllen

Nun beginnen wir damit das Herz mittig zu füllen - auch hier wieder mit Rippenknoten.

Leg dazu die beiden linken Fäden zur Seite, den dritten Faden von links legst du als Trägerfaden nach rechts über die restlichen Fäden

und knüpfe mit den ersten drei Fäden darunter je einen Rippenknoten.

Wiederhole das Ganze auf der rechten Seite. Und knüpfe für den Übergang einen weiteren Rippenknoten mit dem sechsten Faden von rechts.

Biege nun die Knoten des vorherigen Schritts um deine eben geknüpften Knoten so herum, dass rechts und links das Herz den klassischen Herz-Bogen erhält. Fixiere die Knoten an dieser Position mit einer Nadel.

6. Herz füllen zweite Reihe

Wir füllen das Herz mittig weiter aus mit einer zweiten Reihe an Rippenknoten und legen dazu nun den ganz linken Faden zur Seite, legen den zweiten Faden von links als Trägerfaden über

und knüpfen mit den vier darunter liegenden Fäden je einen Rippenknoten.

Das ganze auf der rechten Seite wiederholen und zum Schließen der Lücke wie zuvor den letzten Faden von links für einen weiteren Rippenknoten nutzen.

7. Herzrand knüpfen

Um das Herz zu vollenden, fehlt nun noch der untere Rand.

Beginne diesmal mit dem ganz linken Faden (auch wieder als Trägerfaden nach rechts überlegen) und knüpfe mit dem direkt darunter liegenden Faden einen Rippenknoten.

Nun, eine Veränderung zu vorher - du nimmst nun die BEIDEN linken Fäden als Trägerfaden in die Hand und knüpfst mit dem nächsten Faden um beide einen Rippenknoten.

Ab jetzt immer alle vorherigen Fäden als Trägerfaden zusammennehmen und mit dem nächsten Garn in der Reihe einen Rippenknoten knüpfen, bis du unten an der Spitze des Herzens angekommen bist. Die letzten zwei Rippenknoten knüpfst du also um 5 Fäden.

Anschließend machst du dasselbe mit der rechten Seite.

8. Abschluss Wickelknoten

Jetzt kommt der letzte Schritt - der Wickelknoten um den Schlüsselanhänger fertig zu stellen.

Nimm hierzu einen der längsten Fäden von unten und leg diesen wie eine 8 ab (von unten nach oben eine Schlaufe legen und dann oben die zweite Schlaufe nach rechts legen, sodass das Fadenende nach links unten führt).

Halte die 8 und alle gebündelten Fäden darunter mit der linken Hand fest, such dann den zweiten längeren Faden und wickel diesen direkt unterhalb der Spitze des Herzens mehrfach fest und straff herum.

Nun fädelst du den Faden durch die obere Schlaufe hindurch

und ziehst dann an der unteren Schlaufe, bis du auch die obere Schlaufe samt Faden nach unten gezogen hast und somit alle Fäden nach unten hängen.

Ziehe jeden Faden nochmal einzeln fest.

Nun musst du nur noch die Fäden auf die Länge deiner Wahl kürzen (Bild 5).

Wer nicht mit geflochtenem, sondern normalem Makrameegarn geknüpft hat, kämmt noch die Fadenenden aus.

TIPPS & HINWEISE: