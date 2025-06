Makramee-Blumenampeln knüpfen

per Mail teilen

Aus langen Fäden und einigen Knoten knüpft Kreativbloggerin Lisa Vöhringer eine schicke und moderne Blumenampel. Hört sich kompliziert an? Ist es nicht!

Material

Kleiderstange/Türrahmen oder ähnliches um hängend zu knüpfen

Makrameegarn in der Wunschfarbe (3-5 mm dick)

Schere

Maßband

5 cm Holzring

OPTIONAL: Holzperlen (mit großem Loch)

OPTIONAL: Makrameebürste/Tierhaarbürste (Zupfbürste)

Blumentopf, Baumscheibe, Vase oder Schale

Tipps & Tricks

Alle Seile vor dem Start zurecht schneiden – besser etwas zu lang als zu kurz! Mind. die 4-fache Länge der späteren Blumenampel pro Strang einplanen. Wer sehr viele Knoten plant oder dickeres Garn nimmt eher die 5–6-fache Länge. Am besten hängend arbeiten: Ein Kleiderbügel, Haken oder eine Stange helfen enorm beim Knoten. Makramee-Garn aus Baumwolle (3–5 mm Stärke) ist ideal für drinnen. Für draußen lieber Kunstfasergarn wählen. Wenn das Garn am Ende nicht mehr für einen Abschluss mit Kreuz- oder Spiralknoten reicht, wähle den Wickelknoten als Abschluss. Blumenampeln mit 3 Strängen können nur für runde Töpfe oder Schalen genutzt werden. Wenn ein eckiger Topf verwendet wird, musst du eine der Varianten mit 4 Strängen wählen (sieht sonst schief aus). Eine Blumenampel mit 3 Strängen besteht aus 6 Fäden, eine mit 4 Strängen aus 8 Fäden. Darauf achten, dass die Knotenabstände zu den Blumentopf passen – der Topf soll später sicher und stabil in der Ampel hängen. Töpfe mit einem Durchmesser von 10-20 cm sind ideal. Enden können offen gelassen, geflechtet oder ausgebürstet werden – je nach Stil. Holzperlen, Holz/Metallringe oder Farbakzente können der Ampel einen individuellen Look verleihen. Es muss nicht zwingend ein Blumentopf in der Ampel platziert werden. Es kann auch eine Schale (z.B. für Obst siehe Variante E) genommen werden oder ein hängendes Mini-Regal für Deko oder kleine Pflanzen daraus machen, indem ein Tablett oder eine Holzscheibe (siehe Variante D) unten einlegt wird.

Grundanleitung

SCHRITT 1 - OBJEKT UND ANZAHL DER STRÄNGE AUSWÄHLEN

Das Objekt auswählen, das aufgehängt werden soll und passend dazu ein Modell mit 3 oder 4 Strängen auswählen. Mit 4 Strängen ist man ganz flexibel, ob das Objekt rund oder eckig ist, ist hier egal. 3 Stränge eignen sich nicht für eckige Objekte - hier muss unbedingt ein rundes Objekt eingeplant werden, damit es gut aussieht.

Für eine Ampel mit 3 Strängen werden 6 Fäden, für 4 Stränge 8 Fäden benötigt.

Alle benötigten Fäden zu Beginn auf die gewünschte Länge zuschneiden. Diese sollte mindestens 4x so lang sein, wie die Blumenampel später. Wer schon weiß das er viele Knoten knüpfen möchte oder dickeres Garn ausgewählt hat, sollte eher die 5-6 fache Länge einplanen.

Ich habe bei den Blumenampeln mit 4 Metern pro Schnur gearbeitet und immer ein 3 mm dickes Makrameegarn verwendet.

SCHRITT 2 - SCHNÜRE FIXIEREN

Die Schnüre nun zu Beginn alle an deinem Holzring fixieren.

Hierbei kann zwischen zwei Möglichkeiten gewählt werden. Entweder werden alle Fäden mit dem Ankerknoten fixiert, oder die Fäden werden mittig in den Ring gelegt und die losen Fäden unterhalb des Rings mit einem Wickelknoten fixiert.

SCHRITT 3 - MUSTER KNÜPFEN & PERLEN EINARBEITEN

Nun kann mit dem richtigen Knüpfen gestartet werden. Bei 6 fixierten Fäden werden die Fäden nun in 3 Teile mit je 4 Schnüren aufgeteilt, bei 8 Fäden sind es 4 Teile mit je 4 Schnüren.

TIPP:

Wenn möglich die gerade nicht benötigten Fäden zur Seite weg hängen, so sind sie beim Arbeiten nicht im Weg. Wichtig ist nur, wenn die nächste Fadengruppe geholt wird, darauf zu achten den ersten Knoten auf derselben Höhe wie beim aktuellen Strang zu knüpfen (bevor du diesen beiseite hängst).

Als Muster eignen sich hier jetzt Spiral- und Kreuzknoten. Und das tolle ist, da der Spiralknoten auch als halber Kreuzknoten bekannt ist - so lernt man direkt zwei Knoten auf einmal.

Superschön lassen sich hier auch Holzperlen mit einarbeiten. Einfach die Perle auf die beiden mittigen Schnüre (Trägerfäden) auffädeln und mit den beiden äußeren Fäden (Arbeitsfäden) mit den gewählten Spiral- oder Kreuzknoten weitermachen.

SCHRITT 4 - BLUMENTOPF ODER TABLETT EINHÄNGEN & NETZ KNÜPFEN

Bei einem Tablett kann dieses direkt auf den Fäden oberhalb des gewählten Abschlussknotens aufgelegt werden. Wer jedoch einen Blumentopf oder eine Schale einhängen möchte, sollte lieber ein NETZ zu knüpfen.

Dafür je nach Topf ca. 10-20 cm nach unten messen und je 2 Seile vom linken und 2 vom rechten benachbarten Knoten nehmen, so dass sich neue Paare bilden und mit diesen 4 Fäden einen Kreuzknoten (oder auch Spiralknoten) knüpfen. Erneut ca. 10-20 cm nach unten messen und erneut je 2 Seile vom linken und 2 vom rechten benachbarten Knoten nehmen, so dass sich neue Paare bilden und mit diesen 4 Fäden Kreuzknoten (oder auch Spiralknoten) knüpfen – so entsteht das Netzmuster.

SCHRITT 5 - ABSCHLUSSKNOTEN & ENDE

Je nach Objekt jetzt direkt unterhalb des Netzes oder unter den letzten Knoten, die losen Fäden zusammennehmen und mit ihnen einen Abschlussknoten knüpfen. Hier z.B. auch wieder Spiral- oder Kreuzknoten knüpfen, oder einen Wickelknoten machen. Dieser eignet sich vor allem dann, wenn die Schnüre zu kurz sind, um einen anderen Abschluss zu wählen.

Bevor alle Fäden auf die gleiche Länge gekürzt werden, sollte du das Objekt (Topf, Schale, Tablett) nochmal hingelegt werden und überprüft werden, ob alles richtig sitzt.

Anschließend die Fäden zuschneiden. Diese können nun entweder so gelassen, ausgekämmt oder die Enden verknotet werden.

ANKERKNOTEN

Die Schnur in der Hälfte zusammen legen und die dabei entstehende Schlaufe vor deinen Holzring halten.

Die beiden Schnurenden durch den Ring und die Schlaufe hindurch fädeln und den Ankerknoten festziehen.

WICKELKNOTEN

Wer es zu Beginn einfach und simpel halten möchte, lernt den Ankerknoten und den Kreuzknoten (damit auch gleich den Spiralknoten) und kann auf den Wickelknoten erst einmal verzichten.

Anschließend beide Fäden eng am Wickelknoten abschneiden.

SPIRAL- UND KREUZKNOTEN

TIPP:

Wer beim Knüpfen zwischendurch vergessen hat in welche Richtung der Faden jetzt zu einem "P" gelegt - die Seite wo der letzte Knoten über der Schlaufe läuft in diese Richtung legt man das "P".

Knoten nach rechts

Knoten nach links gespiegelt

NETZ KNÜPFEN

Je 2 Seile vom linken und 2 vom rechten benachbarten Knoten legen, so dass sich neue Paare bilden. Mit diesen 4 Fäden einen Kreuzknoten (oder auch Spiralknoten) knüpfen. Den gewünschten Abstand nach unten (abhängig von der Topfgröße) messen und erneut je 2 Seile vom linken und 2 vom rechten benachbarten Knoten nehmen, so dass sich neue Paare bilden.

Mit diesen 4 Fäden einen Kreuzknoten (oder auch Spiralknoten) knüpfen– so entsteht das Netzmuster. Die geknüpften Knoten sind dabei untereinander versetzt.

Im Studio: Lisa Vöhringer, Kreativ-Bloggerin