Bunt und fröhlich - die Faschings-Deko von Hobbydesignerin Karolin Happel macht die närrischen Tage auch zuhause beschwingt und vergnügt.

Material:

Styroporkranz mit 23-30 cm Durchmesser

Ca. 100 Luftballons in verschiedenen Farben

Stecknadeln mit bunten Köpfchen

Oder Messer und Haushaltsgummis in passender Größe zur Dicke des Kranzes)

bunte Pfeifenputzer

Geschenkband

So geht's:

Für die Variante mit den Stecknadeln:

1. Die Luftballons nach und nach in unterschiedlichen Richtungen über den Styroporreifen legen und überlappend mit den Stecknadeln feststecken.

2. Die Nadeln können gut auch versteckt im Inneren des Luftballons angebracht werden!

Für die Variante mit den Haushaltsgummis:

1. Den Kranz an einer Stelle mit einem scharfen Haushaltsmesser durchtrennen. An dieser Stelle den Kranz leicht auseinanderbiegen und Haushaltsgummis auf den Kranz schieben. Die Haushaltsgummis anschließend in gleichmäßigem Abstand auf dem Kranz verteilen.

Nun können nach und nach die Luftballons unter den Haushaltsgummis durchgeschoben und festgeklemmt werden.

Für beide Varianten

1. Ist der Kranz mit Luftballons bedeckt, die Pfeifenputzer um einen Finger zur Spirale wickeln und vorsichtig wieder abnehmen. Die wackeligen Spiralen unter einzelnen Luftballons durchschieben und feststecken.

2. Eine große Schleife aus Geschenkband am Kranz festbinden und ein langes Band zur Aufhängung anbringen.

Schritt für Schritt zum Kranz aus Luftballons und Pfeifenputzern

Im Studio: Karolin Happel, Hobby-Desgnerin