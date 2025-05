per Mail teilen

Diese süßen Kuschelhasen sind ein super Geschenk oder Deko-Idee für Ostern! Laura Wilhelm zeigt, wie Sie diese lustigen und kuscheligen Osterhasen selbst nähen können!

Größe (Breite x Höhe)

Kleiner Hase: 26 cm x 10 cm / Großer Hase: 35 cm x 13 cm

Material

Plüschstoff 1 für Körper und Ohren (HxB):30 cm x 40 cm / 35 cm x 45 cm

Plüschstoff 2 für Bauch und Innenohren: Reststück in Weiß

Doppelseitig aufbügelbares Klebevlies (für Applikationen), Rest

3 Bügelpunkte oder Rest Bügelvlies (zur Verstärkung der Lochungen für Augen und Nase)

Füllwatte oder Füllflocken : 120 g / 150g

Nähgarn in passendem Farbton

2 Sicherheitsaugen in Schwarz (alternativ 2 schwarze Perlen oder Knöpfe)

1 Sicherheitsnase in Rosa (alternativ Nase aus Filz ausschneiden und von Hand aufnähen)

Alternative für Kinder unter drei Jahren: Augen und Nase mit Stick- oder Wollgarn von Hand aufsticken.

Nahtzugabe

Alle Teile mit 1 cm Nahtzugabe zuschneiden

Schnittmuster

Zuschnitt

Die Markierungen von den Schnittmustern auf die Schnittteile übertragen.

Aus Plüschstoff 1 zuschneiden:

2x Körper, gegengleich

Plüschstoff 2

Vor dem Zuschnitt auf die linke Plüschseite Bügelvlies aufbügeln. Dann folgende Schnittteile auf das Trägerpapier aufzeichnen und zuschneiden:

1x Bauch

1x Schwänzchen

2x Innennohr, gegengleich

So geht's:

1. Die Bügelvliespapiere von Schwänzchen, Bauch und Innenohren abziehen.

2. Die Innenohren, den Bauch und das Schwänzchen markierungsgemäß und durch ein feuchtes Tuch auf die rechte Plüschseite der Körperteile aufbügeln und rundum mit Zickzackstich applizieren.

3. Die Bügelpunkte (alternativ rund zugeschnittenes Bügelvlies) markierungsgemäß auf die linke Plüschseite des vorderen Körperteils aufbügeln und wie markiert (passend zu Sicherheitsaugen und –nase) lochen.

4. Die Augen und die Sicherheitsnase nach Herstellerangaben anbringen. Alternativ können Sie Knöpfe oder Perlen annähen oder das Gesicht mit Stickgarn aufsticken.

5. Die Körperteile rechts auf rechts aufeinanderlegen und heften.

6. Die Körperteile entlang der durchgehenden Seitennähte mit Kopf und Ohren und der Bodennaht aufeinander steppen. Die markierte Wendeöffnung am Boden offen lassen. Nahtbeginn und -ende jeweils mit Rückstichen sichern. Die Nahtzugaben an den Rundungen auf ca. 0,5 cm zurückschneiden und in den Ecken V-förmig einschneiden.

7. Danach die Bodenstrecken aufeinander heften, dabei die Nahtzugaben auseinanderfalten.

8. Die Bodenstrecken steppen und auf ca. 0,5 cm zurückschneiden.

9. Den Hasen nach rechts wenden und sorgfältig ausformen. Anschließend mit Füllwatte ausstopfen - hilfreich ist hier ein alter Borstenpinsel. Die Wendeöffnung von Hand (z.B. mit Überwendlingsstichen) schließen.

Schritt für Schritt zum Kuschelhasen

Im Studio: Laura Wilhelm, Textildesignerin