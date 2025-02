Kirschkernkissen in Herzform nähen

per Mail teilen

Dieses Herz wärmt doppelt! Ganz easy zu nähen, perfekt für Stoffreste und eine tolle Geschenkidee von Nähbloggerin Anna-Lena Staufer - nicht nur für Verliebte!

Größe des fertigen Kissens:

ca. 20 x 23 cm

Material:

Stoff (Webware aus Baumwolle oder Leinen), 2x ca. 25 x 25 cm

ca. 350 g Kirschkerne

So geht’s:

1. Die Schnittteile zuschneiden. Benötigt werden zwei Zuschnitte aus Stoff.

2. Die Stoffzuschnitte rechts auf rechts (schöne Seite auf schöne Seite) aufeinanderlegen und feststecken.

3. Nun geht es ans Nähen: Einmal rundherum mit 1 cm Nahtzugabe nähen, wobei auf einer Seite eine kleine Wendeöffnung frei bleibt. Nahtanfang und -ende verriegeln.

4. Nahtzugabe im Abstand von ca. 1 cm vorsichtig einzwicken, dann legt sie sich nachher besser in den Rundungen. An der Spitze unten und oben in der Vertiefung wird die Nahtzugabe bis auf wenige Millimeter zurückgeschnitten. Kissen anschließend durch die Wendeöffnung auf rechts wenden.

5. Nun die Kirschkerne einfüllen.

6. Zuletzt die Wendeöffnung von Hand mit dem Matratzenstich oder mit der Nähmaschine schließen.

Schritt für Schritt zum Kirschkernkissen in Herzform

Im Studio: Anna-Lena Staufer, Nähbloggerin