Selbstgemachte Kerzen mit Blüten zaubern eine wunderbare Sommerstimmung auf den Balkon oder den Esszimmertisch. Hergestellt aus alten Kerzenresten kosten sie kaum etwas und sind schnell gemacht.

Material:

Wachsreste

leere saubere Milchkartons

Holzplättchen (z.B. von "Eis am Stiel" mit einem Loch in der Mitte)

Dochte (Länge entsprechend der gewählten Kerzengröße)

1 alter Topf (darin wird das Wachs verflüssigt)

1 alter Löffel

getrocknete Blüten (selbstgetrocknet aus dem eigenen Garten oder gekauft)

1 Föhn

So geht's:

Kerze gießen

1. Kerzenreste in den Topf geben und langsam erwärmen. Rußpartikel und Dochtreste entfernen.

2. Eine leere Milchpackung (viereckige Form) reinigen und trocknen lassen. Oben ein Stück abschneiden (Länge je nach Wunsch. Je mehr man abschneidet, desto kürzer wird die Kerze).

3. Die Milchpackung mit der geschlossenen Seite nach unten stellen. Den Docht hineingeben, so dass sein Ende (mit dem kleinen Kreis aus Metall) unten im Milchkarton aufliegt. Oben über die geöffnete Seite des Kartons quer ein flaches Holzstäbchen mit einem Loch in der Mitte auflegen. Durch das Loch das andere Ende des Dochtes durchführen, so dass er mittig und gerade von unten nach oben verläuft.

Variante 1: Blüten direkt beimischen

1. Getrocknete Blüten nach Wahl in den leeren Milchkarton geben.

2. Nun das flüssige Wachs vorsichtig dazugeben. Nach Bedarf alles ein wenig miteinander verrühren. Es ist auch möglich, zuerst die Blüten mit dem Wachs zu verrühren und beides gemeinsam in den Milchkarton einzufüllen.

3. Komplett aushärten lassen (ca. 3-4 Stunden).

4. Danach den Karton entfernen.

Variante 2: Blüten auf die Kerze applizieren

1) Die Kerze gießen und aushärten lassen (wie beim Kerzen Gießen oben beschrieben).

2) Pergamentpapier bereitlegen. Es sollte von der Größe her genau einmal um die Kerze herum passen.

3) Getrocknete Blüten auf das Pergamentpapier legen.

4) Kerze waagrecht an einem Ende des Papiers anlegen und vorsichtig so rollen, dass sich das Pergamentpapier mit den Blüten um die Kerze herum legt.

5) Nun das Ganze behutsam mit einem Föhn anföhnen. Durch die Wärme wird das Wachs außen ein wenig weich und die Blüten bleiben kleben. Sobald alle Blüten stabil appliziert sind, das Pergamentpapier vorsichtig entfernen.

Tipp: Ein außergewöhnlicher oder farblich passender Untersetzer unterstreicht die Wirkung der selbstgemachten Kerze.

Im Studio: Steffi Renk, Designerin