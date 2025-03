Japanische Mooskugel mit Hyazinthen (Kokedama)

Kokedama sind natürlich hängende Blumentöpfe aus Mooskugel. Florist Thomas Grobühl gestaltet sie mit Hyazinthen und anderen Frühblühern.

Material

eine Schüssel

frisches Moos

Blumendraht oder Zierschnur

eine geeignete Pflanze

8 x 60 cm Juteschnur für die Hängeampel

So geht's:

1. Die Pflanze vorsichtig aus der Erde nehmen und die Wurzeln grob von der alten Erde befreien.

2. Vorsichtig etwas feuchtes Moos um die Wurzeln wickeln.

3. Zum Schluss Draht oder Schnur um den Moosball wickeln, um ihn zu stabilisieren. Darauf achten darauf, dass der Draht oder die Zierschnur fest, aber nicht zu eng sitzen.

4. Die Enden verknoten und unter der Schnur oder dem Draht festwickeln oder stecken.

5. Die 8 Stücke mit ca. 60cm lange Natur-Juteschnur an einer Seite mit einem Knoten fixieren. Dann jeweils zwei Schnüre nehmen und ca. 6 cm vom großen Knoten entfernt einen Knoten machen. Die Schnüre wieder teilen und wieder in zwei Schnüre einen Knoten machen ...so entsteht eine Art Hängeampel in die dann die Hyazinthe eingehängt werden kann.

Pflegetipp: Das Kokedama für 5 Minuten in ein Wasserbad in der Spüle stellen. Anschließend gut ausdrücken.

Im Studio: Thomas Grohbühl, Florist