Gehäkelte Hühner

Diese Hühner sind super flauschig und haben sogar eine kleine Überraschung parat. Häkeldesignerin Tanja Steinbach verrät ihren Geheimtipps, wie aus ein paar Wollknäulen kuschelige Hühner werden.

Größe:

Umfang ca. 66 cm, 22-25 cm hoch

Material:

Für den besonderen Farbeffekt wird das weiche Chenillegarn 2-fädig verarbeitet. Für ein Huhn benötigen Sie 200 g Garn, je 100 g in Grau und Natur, sowie Reste in Rot (5 g) für den „Kamm“ und Gelb (3 g) für den „Schnabel“.

Für die in der Sendung gezeigten Modelle wurde The Look Fine (100 % Polyester, Lauflänge: ca. 100 m / 50 g) von Lana Grossa in den Farben Grau (Farbe 125), Natur (Farbe 102), Rot (Fb 107) und Gelb (Farbe 104) verwendet.

Alternativ sind auch andere weiche Chenillegarne wie bspw „Velvet Mini“ von Katia oder „Creative Chenillovely DK“ von Rico verwendbar. Bitte beachten Sie, dass sich diese Garne eine andere Garnstärke haben, daher kann sich der Garnverbrauch und die Modellgröße verändern und die Nadelstärke muss ggf. angepasst werden.

Wollhäkelnadel Nr. 6 mm

Wollsticknadel

Schere

150-200g Füllwatte

Für die Augen ein Wollrest in dunkler Farbe oder entsprechende Sicherheitsknöpfe , Durchmesser ca. 10 mm

Maschenprobe:

Mit Häkelnadel in Stärke 6 mm und doppeltem Faden entsprechen 10-11 feste Maschen 10 Runden etwa 10 x 10 cm. Damit die Füllwatte nicht durchblickt im Zweifel eher etwas fester häkeln.

Grundtechniken

Fadenring

Den Faden vom Knäuel kommend über die linke Hand führen, um den Zeigefinger für die Fadenspannung wickeln, dann das Ende gegen den Uhrzeigersinn um den Daumen wickeln, das Fadenende zwischen Mittel- und Ringfinger festhalten, Daumen und Zeigefinger etwas spreizen und den Faden spannen. Mit der Häkelnadel am rechten Daumen entlang von oben nach unten in die Fadenschlinge am Daumen einstechen und den gespannten Faden vom Zeigefinger mit der Nadelspitze durchholen, es entsteht eine kleine Schlinge. Faden erneut holen und so die Schlinge mit einer Luftmasche sichern. Den Daumen aus der Schlinge ziehen und die Schlinge festhalten, dann weitere Maschen in den Fadenring häkeln, dabei auch das Fadenende mit umhäkeln bis die gewünschte Maschenzahl erreicht ist, dann am Fadenende ziehen und die Fadenringöffnung zusammenziehen. Die Runde mit einer Kettmasche schließen oder in Spiralrunden weiterarbeiten.

Luftmasche

Faden als Umschlag um die Häkelnadel legen und durch die Masche ziehen.

Feste Masche

Mit der Häkelnadel an der entsprechenden Stelle von vorne nach hinten einstechen, Faden holen. Es liegen nun 2 Schlingen auf der Nadel. Nun alle beiden Schlingen zusammen abmaschen, dafür erneut den Faden holen und durch die zwei Schlingen ziehen.

Masche verdoppeln

2 Maschen in die gleiche Einstichstelle / Masche der Vorrunde häkeln

2 feste Maschen zusammen abmaschen

Zuerst für die 1. feste Masche in die entsprechende Stelle einstechen und 1 Schlinge holen, es liegen nun 2 Schlingen auf der Nadel, erneut Faden holen und durch die erste Schlinge ziehen, es liegen 2 Schlingen auf der Nadel. Nun für die 2. feste Masche diesen Vorgang wiederholen bis insgesamt 3 Schlingen, = Anfangsschlinge/vorhergehende Masche und je 1 Schlinge von den beiden festen Maschen auf der Nadel liegen. Erneut den Faden holen und durch alle 3 Schlingen ziehen und damit die festen Maschen zusammen abmaschen. Es liegt nun wieder 1 Schlinge auf der Nadel.

Stäbchen

1 Umschlag auf die Häkelnadel legen, mit der Häkelnadel an der entsprechenden Stelle von vorne nach hinten einstechen, Faden holen. Es liegen nun 3 Schlingen auf der Nadel. Nun 2 Schlingen abmaschen, dafür erneut den Faden holen und durch die 1. und 2. Schlinge ziehen, es verbleiben 2 Schlingen auf der Nadel. Nun den Faden ein weiteres Mal holen und die beiden restlichen Schlingen zusammen abmaschen.

Doppelstäbchen

2 Umschläge auf die Häkelnadel legen, mit der Häkelnadel an der entsprechenden Stelle von vorne nach hinten einstechen, Faden holen. Es liegen nun 4 Schlingen auf der Nadel. Nun die ersten 2 Schlingen abmaschen, Faden erneut holen und durch die nächsten beiden Schlingen ziehen. Nun den Faden ein weiteres Mal holen und die beiden restlichen Schlingen zusammen abmaschen.

So geht's:

Allgemein: Es wird mit doppeltem Faden gearbeitet. Alle Runden mit 1 Luftmasche beginnen und mit 1 Kettmasche schließen.

Prinzip

Mit einer Luftmaschenkette für die kleine „Taschenöffnung“ beginnen, danach zuerst den kleinen Innenbeutel für Geschenke / Eier fertigen, danach dann das eigentlich Huhn.

Falls kein Innenbeutel (keine Öffnung) gewünscht ist, bitte Hinweis am Ende der Anleitung beachten!

Mit der Öffnung beginnen, dafür mit doppeltem Faden, je 1 Faden in Grau und Natur zusammengefasst einen Fadenring bilden oder 20-22 Luftmaschen häkeln und zur Runde schließen, dann wie folgt weiter arbeiten:

Tipp: Rundenbeginn markieren. Für die Markierungen (MM) entweder einen Faden einlegen oder Maschenmarkierer zum Öffnen verwenden.

Innenbeutel

1. Runde: In den Ring 24 feste Maschen häkeln.

2. Runde: 24 feste Maschen, dabei nur in den hinteren Maschenteil der festen Masche der Vorrunde einstechen

3. Runde: jede 2. Masche verdoppeln, = 36 feste Maschen

4. Runde: jede 6. Masche verdoppeln, = 42 feste Maschen

5.-8. Runde: ohne Zunahmen, jeweils 42 feste Maschen

Ab der 9. Runde für den Innenbeutel M abnehmen, dafür in jeder 9., 10. und 11. Runde immer 2 Maschen zusammen abmaschen, dabei nach der 10. und 11. Runde jeweils mit 1 festen Masche enden, = 6 Maschen nach der 11. Runde. Fäden abschneiden, durch die letzten Maschen fädeln und das kleine Loch so gut wie möglich schließen.

Huhn

Nun mit dem eigentlichen Huhn in Runden weiterarbeiten, dafür den (doppelten) Faden neu anmaschen und die nächste Runde in vorderen Maschenglieder der 2. Runde des Innenbeutels arbeiten:

1. Runde: dafür nur in den vorderen Maschenteil der festen Masche der Vorrunde einstechen, jede 2. Masche verdoppeln, = 36 feste Maschen

#

2. Runde: jede 3. Masche verdoppeln, = 48 feste Maschen

3. Runde: jede 4. Masche verdoppeln, = 60 feste Maschen

4. Runde: jede 5. Masche verdoppeln, = 72 feste Maschen

5.-24. Runde: ohne Zunahmen, jeweils 72 feste Maschen

Ausarbeitung

Hinweis: Sicherheitsaugen vor dem Schließen der Naht etwa zwischen der 21. und 22. Runde anbringen.

Das Huhn zur Hälfte zusammenlegen und die obere Kante mit 36 festen M schließen, vor dem vollständigen Zusammenhäkeln mit Füllwatte ausstopfen. Dabei wird der Innenbeutel vorm Ausstopfen kurz mit Wolle o.ä. füllen damit dieser nicht zu sehr zusammengedrückt wird. Fäden abschneiden, durch die letzte Masche ziehen und vernähen. Noch Schnabel und Flügel häkeln und annähen:

Schnabel (in Gelb, mit doppeltem Faden)

4 feste Maschen in einen Fadenring häkeln

1. Runde: 4 feste Maschen

2. Runde: jede 2. Masche verdoppeln, = 6 feste Maschen

3. Runde: jede 3. Masche verdoppeln, = 8 feste Maschen

Fäden abschneiden, durch die letzte Masche ziehen und den Schnabel in Höhe der Augen annähen.

Flügel (in Grau/Natur, mit doppeltem Faden)

5 feste Maschen in einen Fadenring häkeln, dann in Reihen für die halbrunde Flügelforrm weiterarbeiten, jede Reihe mit einer Luftmasche beginnen:

1. Reihe: jede Masche verdoppeln, = 10 feste Maschen, wenden

2. Reihe: jede 2. Masche verdoppeln, = 15 feste Maschen, wenden

3. Reihe: jede 3. Masche verdoppeln, = 20 feste Maschen, wenden

4. Reihe: jede 4. Masche verdoppeln, = 25 feste Maschen, wenden

Die obere Kante mit festen Maschen behäkeln, Fäden abschneiden, durch die letzte Masche ziehen und den Flügel auf dem Körper annähen. 2. Flügel ebenso anfertigen.

Kamm (in Rot, mit doppeltem Faden)

Den Kamm direkt auf die ersten bzw letzten 7 Maschen obere Kante häkeln, Faden anmaschen und dann:

1 feste Masche in die 1. Masche (Kante)

3 Stäbchen in die 2. Masche

1 feste Masche in die 3. Masche

1 Stäbchen, 1 Doppelstäbchen, 1 Stäbchen in die 4. Masche

1 feste Masche in die 5. Masche

3 Stäbchen in die 6. Masche

1 feste Masche in die 7. Masche

Fäden abschneiden, durch die letzte Masche ziehen und vernähen.

Hinweis für ein Huhn ohne Innenbeutel

Unten in der Mitte mit einem kleinen Ring beginnen, dafür mit doppeltem Faden, je 1 Faden in Grau und Natur zusammengefasst einen Fadenring bilden oder 3-4 Luftmaschen häkeln und zur Runde schließen, dann wie folgt weiter arbeiten:

1. Runde: In den Ring 6 feste Maschen häkeln.

2. Runde: jede Masche verdoppeln, = 12 feste Maschen

3. Runde: jede 2. Masche verdoppeln, = 18 feste Maschen

4. Runde: jede 3. Masche verdoppeln, = 24 feste Maschen

5. Runde: jede 4. Masche verdoppeln, = 30 feste Maschen

6. Runde: jede 5. Masche verdoppeln, = 36 feste Maschen

Dann wie in der Anleitung ab # beschrieben, ab Runde 2 für das „Huhns“ weiterarbeiten.

Schritt für Schritt zu den gehäkelten Hühnern

Die Anleitung zum Ausdrucken!

Im Studio: Tanja Steinbach, Häkeldesignerin