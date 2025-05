Grillhandschuh nähen für Erwachsen und Kinder

per Mail teilen

Mit den Grillhandschuhen von Textildesignerin Laura Wilhelm lässt sich heißes Besteck sicher anfassen und sie sehen dabei auch noch schick aus. Ein tolle Nähidee für Erwachsene und Kinder!

Größe

S (Kleinkind), M (Kind), L (Damen), XL (Herren)

Material

Die Angaben für die vier Größen S / M / L / XL sind durch Schrägstriche getrennt

Oberstoff: fester Baumwollstoff oder Jeansstoff, 25 cm x 35 cm / 35 cm x 45 cm / 40 cm x 50 cm / 45 cm x 60 cm

Applikation nach Wunsch (optional)

farblich passendes Nähgarn

HINWEIS Als Außenstoff wegen der Hitzebeständigkeit bitte kein Synthetikmaterial verwenden.

Nahtzugabe

Vor dem Zuschnitt der Futterstoffteile das Volumenvlies auf die linke Stoffseite des Futterstoffs bügeln. Die Schnittteile aus Futterstoff gespiegelt zu den Teilen aus dem Oberstoff zuschneiden. Bei den Schnittteilen aus Oberstoff und Futterstoff alle Kanten mit 1 cm Nahtzugabe zuschneiden. Bei den Zuschnitten aus Thermolam alle Kanten bis auf die Eingriffkante mit 1 cm Nahtzugabe zuschneiden

Schnittmuster

Zuschnitt

Oberstoff

1x Außenseite

1x Innenseite oben

1x Innenseite unten

Thermolam

1x Außenseite

1x Innenseite oben

1x Innenseite unten

Futterstoff (bereits mit linksseitig aufgebügeltem Volumenvlies)

1x Außenseite (gespiegelt)

1x Innenseite oben (gespiegelt)

1x Innenseite unten (gespiegelt)

HINWEIS Wenn Sie einen Handschuh für die linke Hand fertigen möchten, dann schneiden Sie den Außenhandschuh gespiegelt und den Innenhandschuh normal zu.

Anleitung

1. Das Außenseitenteil aus Thermolam bündig auf die linke Stoffseite der Außenseite aus Oberstoff legen (an der Eingriffkante steht der Oberstoff 1 cm über). Nach Wunsch eine Applikation, Ziernähte oder ein Band aufnähen.

2. Ein 15 cm langes Stück Schrägband zurechtschneiden. Das Band der Länge nach falten und knappkantig zusammensteppen.

3. Das Schrägband zur Schlaufe legen, markierungsgemäß rechts auf rechts an die Außenseite legen und innerhalb der Nahzugabe feststeppen. Die Schlaufe zeigt dabei nach innen und das Schlaufenende steht 1 cm über.

4. Die Thermolanteile passgenau auf die linke Stoffseite der oberen und unteren Innenseitenteile legen. Die Teile rechts auf rechts stecken und entlang der Mittelnaht zusammensteppen.

Die Nahtzugaben auf 5 mm zurückschneiden, an den Innenrundungen V-förmig einschneiden. An beiden Seiten 1,5 cm Nahzugabe stehen lassen.

Die Mittelnaht an den Seiten auseinanderbügeln.

5. Die Innenseite aus Oberstoff (+ Thermolam) rechts auf rechts auf die Außenseite aus Oberstoff (+ Thermolam) legen.. Die Stofflagen an den Seitenkanten und der oberen Handschuhkante aufeinanderheften und zusammennähen. Die Nahtzugaben an den Rundungen auf 5 mm zurückschneiden, an der Unterkante jeweils 2 cm der Nahtzugabe stehen lassen. Die Nahtzugaben hier auseinanderbügeln. Den Handschuh auf rechts wenden.

6. Ober- und Unterteil der Innenseite aus Futterstoff rechts auf rechts legen, mit Stecknadeln fixieren und entlang der Mittelnaht zusammensteppen. Die Nahtzugaben auf 5 mm zurückschneiden, an den Innenrundungen V-förmig einschneiden. An beiden Seiten 1,5 cm Nahzugabe stehen lassen. Die Mittelnaht an den Seiten auseinanderbügeln.

7. Die Innenseite aus Futterstoff rechts auf rechts auf die Außenseite aus Futterstoff legen, mit Stecknadeln fixieren und zusammensteppen. Die Nahtzugaben an den Rundungen auf 5 mm zurückschneiden, an der Unterkante jeweils 2 cm der Nahtzugabe stehen lassen. Die Nahtzugaben hier auseinanderbügeln.

8. Den Handschuh aus Futterstoff links auf links in den Handschuh aus Oberstoff schieben und an der Eingriffkante aufeinanderheften. Knappkantig mit langem Geradstich zusammennähen.

9. Die Eingriffkante mit Schrägband einfassen. Dazu den Handschuh auf links wenden. Das Schrägband der Länge nach aufklappen und rechts auf rechts an die Eingriffkante stecken, dabei das Schrägband am Nahtanfang 1 cm einklappen und das Ende 1 cm überlappen lassen.

10. Das Schrägband 1 mm rechts von der ersten Umbruchkante feststeppen.

11. Den Handschuh auf rechts wenden. Das Schrägband über die Kante auf die Außenseite des Handschuhs klappen und so feststecken, dass die erste Naht überdeckt ist.

12. Das Schrägband nun knappkantig von rechts (mit Gerad- oder einem kleinen Zickzackstich) festnähen.

Grillhandschuhe für Kinder und Erwachsene nähen

TIPP Bei den kleinen Handschuhgrößen kann es einfacher sein, das Schrägband erst auf der rechten Seite festzunähen, dann nach innen zu klappen und von Hand mit kleinen Stichen festzunähen.

Im Studio: Laura Wilhelm, Textildesigner