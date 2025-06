Geschenke kreativ verpacken

per Mail teilen

Kurz vor Weihnachten haben wir die meisten Geschenke besorgt und nun müssen diese noch verpackt werden. Karolin Happel gibt ein paar kreative Tipps!

Damit die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum auch optisch etwas hermachen, haben wir hier einige Vorschläge, wie Sie die Gaben kreativ verpacken können.

Schlitten im Jutesack

Große und sperrige Geschenke (wie etwa ein Schlitten) lassen sich schnell und einfach in einem einfachen Jutesack verstecken und mit einem dekorativen Band verzieren. Auch ein mit weißer Farbe aufgemalter Schriftzug mit dem Namen des Beschenkten oder einem Gruß wirken sehr dekorativ.

Jutesäcke, die meist für den Winterschutz von Pflanzen verwendet werden, gibt es in verschiedenen Größen und Farben im Baumarkt oder Gartencenter.

Weinflasche im Feiertags-Outfit

Ein Geschenkeklassiker sind Wein oder andere edle Tropfen. Häufig werden diese in Geschenktüten aus Papier verschenkt. Eine originelle und kreative Idee ist es, die Flasche in den Ärmel eines Herrenhemdes zu stellen und das „Outfit“ der Flasche mit einer Krawatte oder Fliege abzurunden.

Hierfür von einem (wenn vorhanden ausgedientem) Herrenhemd den Ärmel abschneiden, auf die passende Länge bringen. Den Ärmel auf links wenden und mit einigen groben Stichen entlang des Randes mit einem Faden in weiten Stichen entlangnähen und anschließend an beiden Fadenenden ziehen, bis der Boden des Ärmels verschlossen ist und die Fadenenden verknoten. Die Flasche dann in den Ärmel stellen und zum Schluss mit Krawatte oder Fliege fixieren. Statt eines Herrenhemdes kann auch ein Stück Stoff oder ein kariertes Geschirrhandtusch um die Flasche gelegt werde

Schneemann aus mehreren Kartons

Werden mehrere große Geschenke verschenkt, können diese in rechteckigen Kartons gestapelt zu einem Schneemann arrangiert werden.

Hierfür die Kartons mit weißem Papier oder Tapete verpacken. Anschließend der Größe nach, mit dem größten unten beginnend, aufeinanderstapeln. Mit einem schwarzen Permanentmarker werden auf der Vorderseite auf den unteren Kartons Knöpfe aufgemalt. Auf dem obersten Karton Mund und Augen aufzeichnen und aus einem orangefarbenen Papier eine Nase ausschneiden. Flach aufkleben oder daraus einen Kegel formen und ihn dreidimensional aufkleben. Dafür am besten zwei Klebelaschen anfertigen! Zwischen dem obersten und vorletzten Karton locker einen Schal um den Schneemann binden.

Geldscheine als Kerzen

Sie verschenken lieber Geld, damit der Beschenkte sich selbst etwas aussuchen kann und möchten die Scheine nicht einfach nur in einem Umschlag übergeben? Gestalten Sie aus den Scheinen kleine Kerzen auf einer Grußkarte.

Rollen Sie die Scheine dafür zu dünnen Röhrchen auf und fixieren Sie diese, indem Sie sie oben und unten mit einem feinen Draht oder Garn umwickeln. Den Draht oder das Garn etwas länger lassen. Stechen Sie mit einer Nadel an der passenden Stelle kleine Löcher in die Karte und ziehen Sie die Draht- oder Garnüberstände nach innen und befestigen Sie diese im Karteninneren mit einem Stück Klebefilm. Unter den Kerzen rundet ein Schriftzug, z.B. „Wünsch dir was!“, die Optik ab.

Kleinigkeiten in der Papp-Rolle

Aus einer einfachen Papprolle können Sie ganz einfach eine kleine Geschenkschachtel anfertigen. Dafür die Rolle flach drücken und an beiden Seiten die Ränder von den Seiten zur Mitte hin etwas eindrücken. Die Rollen können vorab bemalt oder mit Geschenkpapier beklebt werden oder mit einer kleinen Tortenspitze beklebt werden.

Am Ende ein dekoratives Band und einen kleinen Anhänger, eine kleine Christbaumkugel und ein Tannenzweig oder ein Kärtchen mit dem Namen anbringen.

Im Studio: Karoline Happel, Designerin