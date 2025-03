Tanja Steinbach hat auch ein Modell für Fortgeschrittene - mit Streifen und Hotelverschluss.

Größe

Für Kissengröße 40 x 40 cm

Strickstückgröße 40-42 cm breit x 90 cm lang

Material

Dickes Schurwollgarn (100 % Schurwolle (Merino)) mit 75 m Lauflänge auf 50 g in 2 unterschiedlichen Farben: 250g in Natur und 50g in Blau meliert . (Das Originalmodell wurde aus „Brigitte N° 5“ (Farbe 9, Natur und 102 Blau Meliert) von Lana Grossa gestrickt. Alternativ sind auch Garne mit einer ähnlichen Lauflänge und Maschenprobe verwendbar, wie beispielsweise „Drops Snow“ von Drops, „Alpachino Merino“ von Wool and the Gang oder auch „Bravo Big“ von Schachenmayr verwendbar. Bitte beachten, dass sich dabei der Garnverbrauch verändern kann)

Nach Belieben 2-3 große Aufnäh-Druckknöpfe, 30-35 mm Durchmesser, dazu passend eine spitze Nähnadel & -garn

Dicke Wollsticknadel ohne Spitze, Stecknadeln, Schere, Maßband

Maschenprobe

Mit Nadelstärke ­­­­7-8 mm glatt rechts gestrickt entsprechen 12 Maschen und 18 Reihen = 10 cm²

Grundmuster

Das Glatt-Rechts Gestrick

Glatt rechts bedeutet, dass in Hinreihen rechte Maschen und in Rückreihen linke Maschen gestrickt werden. Glatt rechts gestrickte Flächen haben eine glatte und gleichmäßige Oberfläche.

Benötigte Grundanleitungen

Anleitung

50 Maschen inkl. Randmaschen in Natur locker anschlagen und glatt rechts in Reihen weiter arbeiten. Für die Streifen nach 26 cm ab Anschlag gemessen die Farbe wechseln und die nächsten 10 cm in Blau meliert stricken, weitere 4 cm in Natur und nochmals 4 cm in Farbe Blau meliert. Danach in Farbe 9 bis zum Ende weiterarbeiten. In 90 cm Gesamthöhe alle Maschen gerade abketten.

Fertigstellung

Alle Fäden vernähen. Strickstück anfeuchten, auf die angegebenen Maße spannen und trocknen lassen. Das Rechteck so zusammenlegen das ein Quadrat von 40 x 40 cm entsteht, dafür die Anschlagkante 10 cm überlappend über die Abkettkante legen, dies ergibt den Hotelverschluss. Die Kante / Öffnung soll mittig auf der Kissenrückseite verlaufen.

Die offenen Seitenkanten im Matratzenstich zusammennähen.

Nach Belieben die Öffnung des Hotelverschlusses zusätzlich mit 2-3 großen Aufnäh-Druckknöpfen sichern. Dafür die Druckknöpfe „unsichtbar“ und gleichmäßig verteilt im Bereich des Hotelverschlusses mit passendem Nähgarn annähen.