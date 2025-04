Deko-Eichhörnchen aus Baumwollstoff nähen

per Mail teilen

Wie wäre es mit süßen Eichhörnchen als herbstliche Deko? Unsere Näh-Expertin Laura Wilhelm zeigt Ihnen, wie Sie die putzigen Waldbewohner ganz einfach selber nähen können.

Alle Maßangaben sind in Höhe x Breite angegeben

Größe

Großes Eichhörnchen: 18 cm x 16 cm

Kleines Eichhörnchen: 13 cm x 11 cm

Material

Eichhörnchen (groß / klein)



Gemusterter Baumwollstoff, 25 cm x 50 cm / 20 cm x 35 cm

Volumenvlies zum Aufbügeln (z. B. Vlieseline H 640), 25 cm x 50 cm / 20 cm x 35 cm

Füllwatte

farblich passendes Nähgarn

Wickeldraht, ø 0,8 mm, 1,80 m / 1,20 m

Malerkrepp oder Klebeband

Füllsäckchen (groß / klein)



Stoffrest, 12 cm x 28 cm / 9 cm x 20 cm

Dekosand oder Traubenkerne 4-5 Esslöffel / 2-3 Esslöffel

Hilfsmittel zum Wenden:



Borstenpinsel oder Stricknadel

Schnittmusterbogen zum Herunterladen

Großes Eichhörnchen

Kleines Eichhörnchen

Nahtzugabe

Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugabe. Die Eichhörnchenform wird mithilfe einer Schnittschablone genäht.

Dazu das Schnittmuster auf Papier ausdrucken und ausschneiden. Wenn Sie mehrere Eichhörnchen nähen möchten, dann können Sie das Schnittmuster auf dickeres Papier ausdrucken oder auf Pappe übertragen.

Zuschnitt

Teilen Sie den Baumwollstoff und das Volumenvlies in zwei gleich große Rechtecke.

Anleitung

1. Die Vlieseinlage passgenau auf die linke Stoffseite der Rechtecke aus Baumwollstoff bügeln.

2. Die Rechtecke rechts auf rechts legen und die Eichhörnchenschablone mit Stecknadeln darauf festheften.

3. Geradstich mit kurzer Sticheinstellung wählen (ca. 1,5 mm) und die Kontur entlang der Schablone nachsteppen. An der Wendeöffnung am Boden beginnen und enden, dabei Nahtanfang und – ende mit Rückstichen sichern. An sehr engen Rundungen den Stich noch kürzer stellen und gegebenenfalls die Nährichtung durch Heben des Nähmaschinenfüßchens, Drehen des Nähguts und Senken des Nähmaschinenfüßchens korrigieren (bei diesem Vorgang die Nadel im Stoff stecken lassen, so verschiebt sich nichts).

4. Die Nahtzugaben rundum auf 2mm zurückschneiden, dabei sorgfältig darauf achten, nicht in die Naht zu schneiden. An der Wendeöffnung die Nahtzugaben nicht zurückschneiden.

5. Das Eichhörnchen auf rechts wenden. Zuerst den Schwanz, dann die Beine, den Kopf und anschließend die Ohren mithilfe eines kleinen Borstenpinsels oder einer Stricknadel ausformen.

6. Die Steppnähte an den Ohren und am Rücken mit Markierstift oder Markierkreide einzeichnen und mit Geradstich nachnähen, dabei Nahtanfang und – ende mit Rückstichen sichern.

7. Das Eichhörnchen mit Füllwatte ausstopfen. Hilfreich sind hier Borstenpinsel in unterschiedlichen Größen, mit denen man passende Portionen Füllwatte in den Schwanz, die Ohren, den Kopf und die Beine schieben kann, so bekommt man ein gleichmäßiges Ergebnis.

8. Den Wickeldraht doppeln und die Stränge miteinander verdrehen. Die Enden mit etwas Malerkrepp oder Klebeband umwickeln. Den Draht so formen, dass er sich von einem Ohr zum Fuß und dann bis zum Schwanz spannt. Dabei den Draht am Ohr und Fuß zu einer Schlaufe verdrehen.

9. Den Draht durch die Wendeöffnung in das Eichhörnchen schieben und positionieren.

10. Für das Füllsäckchen das Stoffstück rechts auf rechts falten und die Seitennähte mit Geradstich schließen.

11. Das Säckchen wenden und mit Dekosand befüllen.

12. Die offene Naht mit Geradstich schließen.

13. Das Füllsäckchen in die Wendeöffnung des Eichhörnchens stopfen. Die Nahzugaben an der Wendeöffnung nach innen klappen und die noch offene Naht mit Überwendlingsstich schließen.

Schritt für Schritt zum Eichhörnchen

Im Studio: Laura Wilhelm, Designerin