Bunter Bilderrahmen selbst gestalten

Holzperlen, Stoffreste, buntes Papier bekommen jetzt ihre Daseinsberechtigung: Kreativbloggerin Sarah-Nadine Botosch zeigt, wie aus ollen Rahmen hübsche Unikate für bleibende Erinnerungen werden.

Material:

Feinsäge evntl. mit Gehrungsschneidlade

Feile

Bleistift

Holzleim

Bastelkleber

Acrylfarbe

Stoffreste

Bilderrahmen

Holzleisten, Zierleisten, Perlen, Holzbuchstaben, Holzlatten, Modelbauplatten oder ähnliches

Lieblingsfotos

So geht's:

Variante 1

1. Aus einer Modelbauplatte einen Bilderrahmen nach eigenem Wunschmaß gestalteten. Hierfür die Grundplatte entsprechend zusägen.

2. Anschließend die Leisten auf das entsprechende Maß bringen. Wichtig ist hierbei, immer auf den richtigen Winkel zu achten, damit am Ende alles gut zusammengesetzt werden kann. Perlenleiste und Rechteckleiste aus Kiefer lassen sich leicht per Hand sägen.

Tipp: Hier kann die Gehrungsschneidlade hilfreich sein, da man die Säge bereits in die fertige Führung legen kann und somit immer den Winkel genau trifft. Im Baumarkt gibt es dies meistens recht günstig auch als Set zu kaufen.

3. Nun wird auch der Stoff auf das Maß der Grundplatte zugeschnitten und mit Bastelkleber an den Kanten straff aufgeklebt.

4. Wenn der Rahmen bunt werden soll, dann ist nun der Zeitpunkt gekommen, diesen mit Acrylfarbe entweder zu streichen oder einzusprühen. In meinem Beispiel habe ich diesen sogar in Natur gelassen, weil er mit dem Stoff toll harmonierte.

5. Ist der Stoff gut getrocknet, dann können die Hölzer nun mit Holzleim angebracht werden.

6. Auf der Rückseite kann noch eine Aufhängung angebracht und in die Mitte ein Foto eingeklebt werden oder auch ein Gegenstand wie eine Muschel aus dem letzten Urlaub. Fertig ist Variante Nummer eins.

Variante 2

1. Diese Version ist fast ein bisschen einfacher. Grundlage ist nämlich bereits ein fertiger Bilderrahmen. Dieser kann beliebig mit Zierleisten, Buchstaben, Perlen oder ähnlichem beklebt werden.

Hierfür wie in Variante Eins Schritt 2 vorgehen und die Leisten auf das entsprechende Maß zusägen und anschließend mit Holzleim anbringen. Auch Kugeln, Perlen und Co. werden an der gewünschten Stelle mit Holzleim angeklebt.

2. Während der Rahmen nun ausreichend trocknet, kann mit dem Stoffstückchen weitergearbeitet werden. Oft haben Bilderrahmen innen noch einen weißen Papierrahmen.

Diesen nehmen wir nun und „beziehen“ ihn vorsichtig mit dem Stoff. Hierfür einen Rand von etwa 1 cm innen und außen stehen lassen und alle Ecken einschneiden. Den Stoff auf der Rückseite umklappen und mit Bastelkleber fixieren.

3. Nun kann der Bilderrahmen mit seinem neuen Look und der Acrylfarbe wahlweise gestrichen oder besprüht werden.

4. Ist alles gut getrocknet, kann der neue Bilderrahmen inklusive dem Lieblingsfoto zusammengesetzt werden.

Tipp: Bald ist Valentinstag. Überrascht doch einfach eure Lieben mit einem individuellen Bilderrahmen.

Im Studio: Sarah-Nadine Botosch, Kreativ-Bloggerin