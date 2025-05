Blumige Grußkarte zum Muttertag

Noch keine Idee für den Muttertag? Wie wäre es mit einer Karte mit Papierblumen? Wer will kann das Ganze noch mit einem Gutschein oder Foto verzieren. Und das Tolle, es ist ganz einfach gemacht!

Material

Drucker

Ausgedrucktes Bastelset

Dickeres Papier (für die Karte)

Buntes Papier (für die Blumen)

Kleine Schere (optimal Silhouetten Schere)

Klebstoff

Stift (zum Beschriften der Karte)

Bastelset "Blumige Grußkarte"

So geht's:

1. Ganz einfach gebastelt sind diese Karten mit dem bereits vorbereiteten Bastelset zum Download und ausdrucken. Das Set enthält 2 verschiedene Grußkartenmotive für den Muttertag, die Sie am besten auf etwas dickerem Papier ausdrucken, sowie verschieden farbige Umschläge mit passenden Blättern und Gräsern zum Ausschneiden, sowie einem farbigen Papier (6 große Farbfelder zum Ausschneiden und Basteln der Blumen – doppelseitig ausdrucken) dass Sie mit ausdrucken können, falls Sie kein farbiges Papier zum Basteln da haben. Wählen Sie also aus welche Seiten der PDF Sie benötigen und drucken Sie diese nach Möglichkeit randlos aus.

2. Die Seite mit dem Kartenmotiv auf dickerem Papier ausdrucken (ich habe 200g/m² verwendet), ausschneiden und mittig auf der Linie falten.

3. Anschließend beide Teile des Briefumschlags ausschneiden.

4. Den Briefumschlag so falten, dass die bunt bedruckten Seiten nach innen gefaltet werden.

5. Das zweite Stück (hat die Form eines Hauses) so zuschneiden, dass es perfekt innen in den Umschlag passt und hier festkleben.

6. Anschließend die Unterkante des Umschlags mit den Seitenteilen fixieren.

7. Nun den Umschlag auf der Grußkarte aufkleben.

TIPP: Am besten ein Papier zwischen die gefalteten Seiten legen, damit der Klebstoff das Papier nicht wellt (kann bei normalem Druckerpapier passieren). Falls das passiert die Karte einfach kurz unter einem schweren Buch wieder glatt pressen.

8. In der Zwischenzeit mit der kleinen Schere ein paar grüne Blätter ausschneiden. Unter den Motiven befinden sich drei grüne Farbfelder, die genutzt werden können, um noch eigene Formen wie z.B. einzelne Grashalme auszuschneiden.

9. Die Blätter und Halme im Briefumschlag positionieren und anschließend festkleben.

10. Was jetzt noch fehlt sind natürlich ein paar hübsche bunte Blumen. Unter der Grußkarte befinden sich drei unterschiedlich große Spiralen - diese können als Zeichenvorlage genutzt werden. Die Spiralen können aber auch ganz einfach von Hand gezeichtnet werden. Dabei muss sie gar nicht perfekt sein, das sieht man später nicht mehr. Die Spirale auf dem farbigen Papier Ihrer Wahl aufzeichen und ausschneiden.

11. Die ausgeschnittene Spirale nun im Kreis um einen Zahnstocher wickeln oder von Hand drehen. Dabei am Anfangspunkt beginnen, also an der Stelle wo die Spirale am größten ist. Eventuell fällt es leichter die Spirale in der Hand zu drehen - das müssen einfach ausprobiert werden.

12. Die Mitte der Spirale wird die Bodenplatte der Blüte, daher diesen Bereich leicht überlappend zusammenkleben. Anschließend die Blume an der gewünschten Stelle fixieren. So Blüten in verschiedenen Farben und Größen anfertigen.

13. Wer den inneren Bereich der Blüte nun noch mit einem Blütenstempel versehen möchte, schneidet ein schmales Stück Papier zu (hier gelb). Den Streifen in dünne Fransen schneiden (Achtung, nur einschneiden - nicht abschneiden).

14. Anschließend den Streifen eng aneinander drehen und, falls er zu weit aus der Blüte herausragt, den eingeschnittenen Teil nochmal etwas kürzer schneiden.

15. Den Blütenstempel anschließend mit etwas Klebstoff in der Mitte der Blüte fixieren. Die Grußkarte ist nun fertig und kann innen beschrieben und verschenkt werden.

Schritt für Schritt zur blumigen Grußkarte zum Muttertag

Im Studio: Lisa Vöhringer, Designerin