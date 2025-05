Blumendeko mit Eierkartons

Aus Eierkarton entsteht die erste frühlingshafte Dekoration für Zuhause! Als Wand- oder Türkranz, Deko-Lichterkette oder Äste, Kunstblumenstrauß und vieles mehr.

Material

Eierkartons

Wattestäbchen

Schere

Acryl- oder Kreidefarbe

Pinsel und Malunterlage

Heißklebepistole

Zusätzliches Material je nach Idee:

Idee 1: Wandkranz mit Blumen

Stickrahmen aus Holz

Idee 2: Dekoäste in Vase

Äste

Vase

optional Kunstblätter

Idee 3: Blumige Lichterkette

Lichterkette

Isolierband oder Washi-Tape in grün

Lochzange

Idee 4: Papierblumenstrauß

Holzspieße

Idee 5: Frühlingsdeko Schneeglöckchen

Draht und kleine Zange

Holzperle

Washi-Tape grün

WICHTIGER HINWEIS: EIERKARTONS REINIGEN: Eierkartons können Salmonellen enthalten. Um diese vor dem Basteln mit den Eierkartons abzutöten können Sie die Eierkartons im Backofen bei 80-100 Grad für 10-15 Minuten erhitzen. Verwenden Sie nur Kartons die sauber sind, ohne Verunreinigungen durch Ei-Reste etc. Da besonders kleine Kinder und sehr alte Menschen an Salmonellen erkranken, sollte hier abgewogen werden, ob das DIY in Frage kommt. Alternativ können Eierkartons auch neu, also unbenutzt gekauft werden oder zur Osterzeit Eierkartons, die mit Schokoeiern befüllt waren, genutzt werden.

So geht's:

Blume 1

1. Trennen Sie den mittleren Steg aus dem Eierkarton heraus. Bei einem 10er Karton haben Sie 4 dieser mittleren Stege. Teilen Sie diese in 4 Teile.

2. Wenn Sie sich die kleinen Papier-Hütchen nun anschauen, sehen Sie ein Muster (siehe schwarze Linie im Bild) das 4 Blütenblätter zeigt. Schneiden Sie die Hütchen entsprechend zu.

3. Bemalen Sie die Papierblumen in der Farbe Ihrer Wahl und lassen Sie die Farbe gut trocknen. Nehmen Sie 2 Wattestäbchen und halbieren Sie beide. Malen Sie diese, wenn gewünscht (z.B. gelb) an.

4. Fixieren Sie die Wattestäbchen in der Blumenmitte mit etwas Heißkleber. Sollte die Blume an dieser Stelle ein Loch haben (manche Eierkartons haben das) kleben Sie vorher ein kleines Stück Eierkarton an der Stelle an und schneiden Sie die überstehenden Ränder nach dem Trocknen des Klebers ab.

Schritt für Schritt

Blume 2

1. Direkt unter der Position des Eis im Karton sehen sie einen Kreis. Schneiden Sie diesen heraus.

2. Nutzen Sie die umliegenden Seitenwände und zeichnen Sie Blütenblätter vor. Insgesamt benötigen Sie von diesen 6 Stück.

3. Kleben Sie die 6 Blütenblätter mit Heißkleber am Kreis fest.

4. Für den Blütenkelch schneiden Sie nun eine der mittigen Erhebungen heraus, drehen diese um und fixieren Sie so mittig der 6 Blütenblätter.

5. Entfernen Sie die Papierbanderole vom Deckel des Eierkartons und schneiden Sie eine gerade Fläche aus dem Deckel heraus. Malen Sie beide Seiten und Ihre Blume gelb an und lassen Sie beides gut trocknen.

6. Schneiden Sie ein gelbes Quadrat zu und schneiden Sie dieses mit 5mm Abstand zum Rand in dünne Streifen zu. Drehen Sie das Papier ein, sodass eine Quaste entsteht.

7. Eventuell noch die Länge kürzen und dann im Blütenkelch einkleben.

Schritt für Schritt

Blume 3

1. Jedes Ei lag im Karton in seiner eigenen kleinen Schale. Trennen Sie diese heraus und schauen Sie sich die Form an. Die Wölbungen deuten eine Blume mit vier Blüten an. Schneiden Sie diese zu.

2. Wiederholen Sie Schritt 1 ein weiteres Mal und stecken Sie die beiden Blüten versetzt ineinander und fixieren Sie diese mit Heißkleber.

3. Schneiden Sie die Spitzen der Erhebung im Karton heraus, auch diese lassen sich zu kleinen Blüten mit vier Blättern zuschneiden. Fixieren Sie diese mittig in der Blume.

4. Bemalen Sie Ihre Blume in der Farbe Ihrer Wahl und schneiden Sie von einem Wattestab das flauschige Ende ab (wer möchte kann auch dieses bemalen). Fixieren Sie dieses nach dem Trocknen mittig in der Blume.

Schritt für Schritt

Blätter basteln

1. Blätter lassen sich wunderbar aus den Eierkarton-Deckel anfertigen. Entfernen Sie den Aufkleber vom Deckel und schneiden Sie diesen rechteckig zu.

2. Wer hier einen grünen Eierkarton verwendet, kann direkt mit dem Ausschneiden von Blättern beginnen, beige oder braune Kartons müssen vorher noch grün bemalt werden.

3. Schneiden Sie den Karton je nach Blume in die passende Blattform zu. Biegen Sie die Blätter zurecht und fixieren Sie diese mit Heißkleber.

Schritt für Schritt

TIPPS:

Um möglichst viele Blumen aus einem Eierkarton zu erhalten, sollte man verschiedene Blumen basteln und den Karton vor dem Zerschneiden gut anschauen, welche Teile für welche Blume passend sind und genutzt werden können.

Zum Bemalen der Eierkartons verwenden Sie Farben die gut decken aber nicht zu feucht sind, sonst quilt der Eierkarton auf. Acryl- oder Kreidefarben eignen sich hier z.B. gut.

Behalten Sie die Reststücke der Kartons bis Sie mit dem Basteln fertig sind, denn aus einigen Resten kann man noch viel Material nutzen.

Nutzen Sie auch die farbigen Kartons. Grüne Kartons eignen sich großartig für Blätter, es gibt aber auch Eierkartons in anderen Farben wie z.B. blau oder rosa. Hier können Sie sich das Bemalen sparen.

Im Studio: Lisa Vöhringer, Designerin