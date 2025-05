Blumenampel aus Holzringen selber machen

Gerade im Winter brauchen wir ein wohnliches Ambiente. Mit dieser Blumenampel bringen Sie Gemütlichkeit und Leben ins Wohnzimmer - und das mit wenigen Handgriffen und geringen Kosten.

Material

3 Holzringe: 2 große mit demselben Durchmesser + 1 kleineren

Kabelbinder

Schnur (am besten eine etwas dickere Bastschnur o.ä.)

Schere

So geht's:

1. Einen der beiden großen und den kleinen Ring mit einem Kabelbinder verbinden.

2. Den zweiten großen Ring ebenfalls mit mit einem Kabelbinder an dem kleinen Ring befestigen.

3. Nun die beiden großen Ringe miteinander verbinden.

4. Das überschüssige Plastik der Kabelbinder abschneiden.

5. Die Schnur neben einem der Kabelbinder platzieren, um die beiden Ringe an dieser Stelle schlingen und festknoten. Dann mit der Schnur den Kabelbinder so lange umwickeln, bis er nicht mehr zu sehen ist. Um das Schnur-Ende zu kaschieren, die Schnur mit einer Nadel durch den gewickelten Teil ziehen und gegebenenfalls mit etwas Heißkleber fixieren.

6. Dies an den anderen beiden Stellen, wo der Kabelbinder zu sehen ist, wiederholen.

8. Als Aufhänge-Vorrichtung ein weiteres Stück Schnur am obersten Punkt der Blumenampel befestigen.

8. Eine Pflanze nach Wahl in den kleinen Ring einstellen.

Hier gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder erst einen - nicht zu schweren - Übertopf in den Ring der Ampel stellen und dann in diesen Übertopf hinein die Pflanze - das hat den Vorteil, dass beim Gießen nichts überläuft. Oder die Pflanze direkt in ihrem eigenen Topf in die Ampel stellen und zum Gießen dann immer herausnehmen.

Schritt für Schritt zur Blumenampel aus Holzringen

Kosten: ca. 3-4 Euro / Ampel

Im Studio: Stefanie Renk