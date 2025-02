Bauanleitung: Messerblock aus Eiche mit sichtbaren Dübeln

per Mail teilen

Messer brauchen in der Küche einen Platz. Hier eine detaillierte Bauanleitung für einen Messerblock mit Seitenteilen aus Eiche, sichtbaren Holzdübeln und einem farbig gestrichenen MDF-Boden.

Material

Eichenholz für die Seitenteile: 2 Stück à 205x110x12mm, 2 Stück à 205x125x12mm

MDF-Platte für den Boden: 1 Stück à 170x 130 mm (Stärke ca. 16 mm)

Holzdübel: Eiche Ø 8 mm, Länge ca. 30 mm (Aus Dübelstange gesägt)

Holzleim (wasserfest, z. B. D3-Leim)

Schaschlikspieße (aus Holz, ca. 200 mm lang, Menge je nach Füllmenge ca.1000 Stück)

Holzlack oder -öl für die Eichen-Seitenteile

Farbige Acryl- oder Lackfarbe für den MDF-Boden

Werkzeuge:

Säge (z. B. Stichsäge oder Kreissäge)

Bohrmaschine + 8 mm Bohrer

Schleifpapier (120er & 180er Körnung)

Holzhammer

Pinsel oder Lackrolle

Dübelsetzer oder Dübelmarkierer

Gliedermaßstab oder Maßband

Schraubzwingen

So geht's

1. Zuschnitt der Holzteile

Die Seitenteile aus Eichenholz und den Boden aus MDF gemäß den angegebenen Maßen zu.schneiden. Darauf achten, dass die Schnittflächen sauber sind, da diese für die Verbindung mit den Dübeln benötigt werden.

2. Vorbereitung der Dübelverbindungen

Entlang der Kanten der Seitenteile die Positionen der Dübellöcher (min. 2 pro Seite ) markieren. Die Seite und das Vorderteil so zusammen spannen, dass die Seite auf der dünnen Kante der Vorderseite aufliegt. An den markierten Stellen 8-mm-Löcher bohren(Dübellänge -3mm tief). Das Selbe an den verbleibenden Eckverbindungen wiederholen.

3. Schleifen und Vorbereiten der Oberflächen

Alle Holzteile mit 100er Körnung vorschleifen und anschließend mit 120er und 150er Körnung (in Faserrichtung) glätten . Oberflächen gründlich entstauben.

4. MDF-Boden farbig streichen

Den MDF-Boden in der gewünschten Farbe mit Acryllack oder Holzlack streichen. Den Anstrich gut trocknen lassen und bei Bedarf eine zweite Schicht auftragen.

5. Zusammenbau mit sichtbaren Dübeln

Holzleim in die Dübellöcher auftragen und die Dübel einstecken. Die Seitenteile zusammen fügen. Überschüssigen Leim mit einem feuchten Tuch abwischen. Die Konstruktion mindestens 3 Stunden trocknen lassen.

6. Feinschliff

Falls nötig, kleine Unebenheiten nach schleifen. Die Eichen-Seitenteile ölen oder lackieren, um das Holz zu schützen und die Maserung hervorzuheben. Alles vollständig trocknen lassen. Dann den MDF-Boden mit Schrauben von unten anschrauben.

7. Befüllung mit Schaschlikspießen

Den Messerblock nun mit Schaschlikspießen befüllen, sodass sie eng aneinanderliegen und die Messer stabil halten.

Jetzt ist Ihr selbstgebauter Messerblock einsatzbereit! Viel Spaß beim Nachbauen

Im Studio: Ruben Keitel, Schreiner