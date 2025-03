Anzuchttöpfchen selber machen

per Mail teilen

Es wird Zeit Gemüse und Blumen vorzuziehen. Dafür eignen sich besonders Anzuchtstöpfchen, die Sie ganz einfach selber machen können. Das spart nicht nur Geld, sondern schont die Umwelt.

Material

Klopapierrollen, Zeitungspapier, Eierkartons, Plastikverpackung mit Deckel oder Eierschalen

flache Schale als Untersetzer

Anzuchterde

verschiedene Samen

So geht's:

Anzuchttöpfchen aus Zeitungspapier

Zeitungspapier vierteln und der Länge nach 2x falten. Den Streifen in gewünschter Größe aufrollen. Wer möchte kann einen Salzstreuer oder eine Klopapierrolle als Hilfe nehmen. Die Enden der Zeitungsrolle etwas umbiegen, damit sie einen festen Stand hat. Die Rolle mit Anzuchterde füllen.

Klopapierrollen als Anzuchttöpfchen

Klopapierrollen an einer Seite kurz einschneiden und nach außen biegen. So bekommen die Rollen einen festen Stand. Danach alle Rollen auf eine flache Schale stellen und mit Anzuchterde befüllen.

Eierverpackung als Anzuchttöpfchen

Leere Eierkartons bieten sich vor allem für Pflanzen an, deren Pflanzabstände nicht sehr groß sein müssen. Da die Eierkartons am Ende mit in die Erde eingepflanzt werden.

Den Deckel von der Eierverpackung abtrennen. Anschließend den Eierkarton mit Anzuchterde befüllen.

Mini-Gewächshaus aus Plastikverpackungen

Plastikverpackungen von Obst und Gemüse lassen sich zu einem Mini-Gewächshaus umfunktionieren. Sollte der Plastikbecher über keine Luftlöcher verfügen, schneiden Sie einfach einige Löcher hinein. Dann den Becher mit Anzuchterde befüllen und aussäen. Durch den Deckel entsteht so ein kleines Gewächshaus.

Aussaat in Eierschalen

Auch leere Eierschalen lassen sich als Anzuchttopf verwenden. Die leeren Eierschalen einfach mit Anzuchterde befüllen. Später können die Schalen mit in den Garten oder Blumenkasten gepflanzt werden.

Tipps für Anzuchterde

Im Garten: Eva Hofmann, Gartenbauingenieurin