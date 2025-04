Katja Mall: mein Mann hat gestern Abend als er den Aufruf gesehen hat gesagt da musst ich ein Bild senden, da er die hübscheste Braut hat. Sagt er. ;-) Untypisch und da wir nur im kleinen Kreis und Standesamtlich geheiratet haben und das ist noch gar nicht so lange her, am 10.10.2024 und unsere Eltern den Tag leider nicht mehr miterleben durften und für mich der Traum meiner Träume in Erfüllung ging, so sende ich euch eines der vielen Bilder. (...) Ich habe mich obwohl ich verschiedene Kleider farblich wie auch vom Stil her für ein schwarzes Kleid entschieden und eine Stola darüber und zuvor eine Jeansjacke meiner verstorbenen Mama. Das Kleid hatte ich an und fühlte mich rund herum wohl sowohl bei der Anprobe als auch an unserem Tag. Herzliche Grüße Katja und Christian