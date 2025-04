Winter, Dampf & Schneegestöber

- Reisen durch verschneite Landschaften

Auch wenn das Weihnachtsfest 2001 in weiten Teilen des Landes schneefrei sein sollte, was bei Redaktionsschluß verständlicherweise noch nicht vorhersehbar war, wird in der Sonderausgabe von Eisenbahn-Romantik am Heiligen Abend vielerorts die Landschaft winterlich verziert sein.

Und es werden viele Dampfrösser für eine traumhafte Stimmung sorgen. Im Winter, bei Schneegestöber mit der Dampfeisenbahn unterwegs sein, Herz, was willst du mehr. Der passende Film zum Einstimmen auf die weihnachtliche Bescherung.

(ESD: 24.12.2001)