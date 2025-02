Die Spielwarenmesse Nürnberg ist der Blick in die Zukunft der Modellbahnwelt - die ganz große Neuigkeiten sind noch nicht zu sehen, vieles liegt nur als Muster vor, doch die Zeiten ändern sich, viele Firmen präsentieren Neuigkeiten das ganze Jahr über und liefern sukzessive ihre neuen Modelle aus. In Nürnberg stehen daher gerade neu ausgelieferte Modelle neben den Plänen für die Zukunft. Eisenbahn-Romantik konzentriert sich in erster Linie darauf, was konkret auf der Messe wirklich zu sehen ist.