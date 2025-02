Irland in einem Zug

Killarney ist nach Dublin die Nummer 1 des irischen Fremdenverkehrs - ein idealer Ausgangspunkt für einen Besuch der Dingle-Halbinsel. Ein Delfin namens Fungi spielt in dieser Gegend eine wichtige Rolle. Wer ihn in natura sehen will, für den werden vom Städtchen Dingle ausBootstouren angeboten.In dieser Bucht lebt Fungi und Jimmy, unser Skipper, fährt seit 25 Jahren hinaus und hält Ausschau nach ihm. Die beiden kennen sich schon so gut wie ein altes Ehepaar.